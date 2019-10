Güle güle devrimci şair Yedi Güzel Adam’ın ağabeyi şair, yazar ve düşünür Nuri Pakdil 85 yaşında vefat etti. Kendini “Devrimci bir Müslüman” olarak tanımlayan Pakdil, “Benim için yazı yazmak bir bakıma savaşmak demektir. Çünkü yazılarımda, her türlü putçuluğa karşı, her türlü yabancılaştırmaya karşı, her türlü sapmalara karşı vermekte olduğum savaş anlatılmaktadır” diyordu.

Haber Merkezi 19 Ekim 2019, 04:00 Yeni Şafak