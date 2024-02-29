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Hayat

Gürsu Belediyesi üç ayda 860 sokak hayvanına şifa dağıttı

Gürsu Belediyesi’nin ödüllü örnek projesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açıldığı günden bu yana 860 sokak hayvanına şifa dağıttı. Sosyal etkinlik alanı ve tasarımı ile dikkat çeken merkez hafta sonları da ziyaretçi akınına uğruyor.

13:08 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Gürsu Belediyesi sokak hayvanlarına şifa oluyor.
Gürsu Belediyesi sokak hayvanlarına şifa oluyor.

‘Hayvan Dostu Belediye’ proje ödülüne layık görülen Gürsu Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, hizmet vermeye başladığı üç aylık sürede sayısız cana şifa oldu.


En modern koşullarda rehabilite, bakım, tedavi hizmeti

Rehabilitesi son derece modern koşullarda yapılan sahipsiz hayvanlar için çalışan uzman ekip bugüne kadar, 438 hayvanı tedavi etti. 57 hayvana kısırlaştırma operasyonu yapan ekipler, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne yönlendirdiği kısırlaştırma operasyonları ile beraber toplamda 179 hayvanının kısırlaştırılmasını sağladı. Yine aynı merkezde 54 kuduz aşısı yapıldı.

“Tesisimizde sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesini önleme adına kısırlaştırma, başta kuduz olmak üzere zoonoz hastalıklarla mücadele için aşılama, trafik kazaları, ateşli silahla yaralanmalar gibi acil durumlarda oluşabilecek travma tedavi hizmetlerini veriyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, rakamlardan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Binlerce ziyaretçi bu merkeze akın ediyor

Sosyal donatı alanlarını ve Gürsu Seyir Terası’nı da içinde barındıran tesise, bugüne kadar binlerce misafir de vakit geçirmek için geldi.

#Bursa
#Gürsu Belediyesi
#sokak hayvanları
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