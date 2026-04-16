Hac yolcularına savaş tedbiri: Diyanet'ten ücret iadesi garantisi

Hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den kutsal topraklara gidecek ilk hacı kafilesi, 18 Nisan Cumartesi günü yola çıkacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan'daki hazırlıkları sürüyor.

Bu kapsamda Başkanlık, hacı adaylarının ibadetlerini düzenli ve güvenli yapması için Mekke ve Medine'de görev yapacak sağlık ve Diyanet personelini belirledi.

İLK KAFİLE 18 NİSAN'DA MEDİNE'YE, SON KAFİLE İSE 22 MAYIS'TA MEKKE'YE ULAŞACAK

Hacı adayları da kutsal yolculuk öncesi Diyanet'in ülke genelinde düzenlediği eğitim seminerlerine katılarak, hac ibadetine ilişkin detaylı bilgi alıyor.

Bu yıl kutsal topraklara gidecek 85 bine yakın hacı adayının kafile ve uçuş bilgileri de belli oldu. İlk kafile 18 Nisan'da Medine'ye, son kafile ise 22 Mayıs'ta Mekke'ye ulaşacak.

MÜCBİR SEBEPLERLE İBADETİN ENGELLENMESİ HALİNDE HACI ADAYLARINA YAPTIĞI ÖDEMELER İADE EDİLECEK

Bölgede, ABD ile İran arasında süren gerilimin hac ibadetine olabilecek etkileri için ise gerekli önlemler hem Suudi yetkililer hem de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alındı.

Başkanlık, bu kapsamda hacı adaylarına her yıl sağlanan "kesintisiz ücret iade garantisini" bu yıl da sunacak. Başkanlık tarafından alınan kararlarda savaş, doğal afet veya salgın hastalık gibi mücbir sebeplerle ibadetin engellenmesi halinde hacı adaylarına yaptığı ödemeler iade edilecek.

DRONE TEHDİTLERİNE KARŞI HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİYLE HAC ROTALARI GÜÇLENDİRİLİYOR