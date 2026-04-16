Hac yolcularına savaş tedbiri: Diyanet'ten ücret iadesi garantisi

Hacı adaylarını kutsal topraklara yolculuk heyecanı sardı. İlk kafile bu cumartesi yola çıkıyor. Haccın savaştan etkilenmemesi için önlemler alındı.
Hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den kutsal topraklara gidecek ilk hacı kafilesi, 18 Nisan Cumartesi günü yola çıkacak.
Diyanet İşleri Başkanlığının "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan'daki hazırlıkları sürüyor.
Bu kapsamda Başkanlık, hacı adaylarının ibadetlerini düzenli ve güvenli yapması için Mekke ve Medine'de görev yapacak sağlık ve Diyanet personelini belirledi.
Hacı adayları da kutsal yolculuk öncesi Diyanet'in ülke genelinde düzenlediği eğitim seminerlerine katılarak, hac ibadetine ilişkin detaylı bilgi alıyor.
Bu yıl kutsal topraklara gidecek 85 bine yakın hacı adayının kafile ve uçuş bilgileri de belli oldu. İlk kafile 18 Nisan'da Medine'ye, son kafile ise 22 Mayıs'ta Mekke'ye ulaşacak.
Bölgede, ABD ile İran arasında süren gerilimin hac ibadetine olabilecek etkileri için ise gerekli önlemler hem Suudi yetkililer hem de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alındı.
Başkanlık, bu kapsamda hacı adaylarına her yıl sağlanan "kesintisiz ücret iade garantisini" bu yıl da sunacak. Başkanlık tarafından alınan kararlarda savaş, doğal afet veya salgın hastalık gibi mücbir sebeplerle ibadetin engellenmesi halinde hacı adaylarına yaptığı ödemeler iade edilecek.
Öte yandan Suudi yetkililer, bölgedeki gerilime rağmen hac bölgelerinin "siyaset üstü ve güvenli bölge" statüsünü korumak için ek askeri ve teknolojik önlemler aldı. Özellikle drone tehditlerine karşı hava savunma sistemleriyle hac rotaları güçlendiriliyor. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad b. Assaad Abualnasr, konuya ilişkin "Mekke Yolu Projesi'yle hacılar Suudi Arabistan'daki havalimanlarında prosedürlere tabi tutulmadan konaklayacakları otellere rahat ve hızlıca ulaşmalarını sağlayacak" dedi.