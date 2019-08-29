Hayat Hafızlık uğruna çekilen çile beyazperdeye taşınıyor
KÜLTÜR SANAT

Hafızlık uğruna çekilen çile beyazperdeye taşınıyor

Anadolu'nun bir köyünde 1930'lu yıllarda hafız olmak isteyen 11 yaşındaki Hadim'in dönemin yasaklarıyla mücadelesini konu alan "Suveyda" filminin çekimleri Kayseri'de yapılıyor. Filmin adını kalpteki siyah nokta anlamına gelen "Suveyda" olarak belirlediklerini söyleyen yapımcı ve yönetmen Mesut Uçakan, "Filmde 1940'lı yıllarda bir köyde yasaklı dönemleri kapsayan bir tarihte onca olumsuzluklara karşın ille de hafız olmaya çalışan 11 yaşındaki bir çocuğun heyecanları, coşkuları, arayışları, okudukları karşısında hayatı sorgulamasını anlatıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
&quot;Suveyda&quot; filminin çekimlerinden bir kare.
"Suveyda" filminin çekimlerinden bir kare.

Türk sinemasında "Reis Bey", "Kelebekler Sonsuza Uçar", "Yalnız Değilsiniz" gibi filmlerle adından söz ettiren yönetmen Mesut Uçakan, yeni filmi "Suveyda"nın çekimlerini Kayseri'de gerçekleştiriyor.

"Suveyda" ile 12 yıl sonra seyirci karşısına çıkmaya hazırlan Uçakan, filmde 11 yaşındaki bir çocuğun gözünden Türkiye'nin bir döneminde yaşanan olayları anlatıyor. 11 yaşındaki Hadim isimli karakterin bir Anadolu köyünde 1940'lı yıllarda yasakların yaşandığı dönemde hafız olma mücadelesini konu olan filmin çekimlerine, Kayseri'nin Develi ilçesi Soysallı Mahallesi'nde başlandı.

Açıklamada bulunan yapımcı ve yönetmen Uçakan, filmin adını kalpteki siyah nokta anlamına gel "Suveyda" olarak belirlediklerini söyledi.

Filmin ismini belirlerken ince eleyip sık dokuduklarını belirten Uçakan, "Suveyda'ya kalpten metafiziğe açılan kapı da denebilir. 'Kainata sığmam ama mümin kulunun kalbine sığarım' hadisi şerifinde de anlamını bulan bir yer bu. Proje önce 'Hadim' diye çıktı ama sonra bu isimde başka çalışmalar var. Suveyda diye çevirdik. Suveyda çok da öyküye oturan bir isim" dedi.

Mesut Uçakan

Kur'an-ı Kerim sevgisi ve hafız olma mücadelesi anlatılıyor

Türkiye'nin bir dönemini konu alan filmde 11 yaşındaki Hadim'in Kur'an-ı Kerim sevgisi ve hafız olma mücadelesinin anlatıldığını dile getiren Uçakan, şöyle devam etti:
  • "Filmde 1940'lı yıllarda bir köyde yasaklı dönemleri kapsayan bir tarihte onca olumsuzluklara karşın ille de hafız olmaya çalışan 11 yaşındaki bir çocuğun heyecanları, coşkuları, arayışları, okudukları karşısında hayatı sorgulamasını anlatıyoruz. Projemizde çocuğun psikolojisini tamamlayan çok güzel metaforlar var. Sürekli karşısına çıkan bir beyaz güvercin metaforu var. Öyküde geçen bir derviş var. Bu derviş meçhulden köylere gelip çeşitli karakterlerle irtibat kurup tekrar kendini vadiye salan biri. Aşk peşinde koşan biri. Onun aradığı kişinin ismi de Suveyda. Dönem itibarıyla bizim batılılaşma ile yaptığımız köklü reformların arkasında köylere yansıyan sıkıntılar var. Adapte olamama var. Kimlik kayıpları var. Çelişkiler var. Onları naif bir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Bizim burada vermeye çalıştığım daha çok Kur'an-ı Kerim sevgisi ve hafızlık noktasına günümüz çocukları ve gençliğinin dikkatini çekmek."

Filmin başrol oyuncusu 12 yaşındaki Necip Fazıl Belge.

40 yıldır misyona dönük filmler çekiyor

Sinemada 40 yılı aşkın kariyeri bulunduğunu, bu süreç içinde ortaya koyduğu projelerin bir misyon içerdiğini ifade eden Uçakan, "Projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığına verdik, onların desteğiyle çekiyoruz ama verirken düşündüm 'Artık Uçakan rahat et biraz, güncel 4-5 kişi arasında geçen bir köy hikayesi, ekonomik olarak sıkılma. Ya bir komedi çek, 3-5 kuruş kazan.' diye. Sonra bir baktım ki Allah'a nasıl hesap vereceğiz. Geldik, böyle bir projeye talip olduk" diye konuştu.

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Filmin başrol oyuncusu 12 yaşındaki Necip Fazıl Belge de ilk oyunculuk tecrübesini bu filmle yaşadığını, böyle bir projede rol aldığı için mutlu olduğunu anlattı.

"Hadim" rolüyle hafız olmak isteyen bir çocuğu canlandırdığına, kendisinin de gerçek hayatta hafız olduğuna işaret eden Belge, "Ben, İstanbul'da proje bir imam hatip okulunda eğitim aldım ve hafız oldum. Ezan ve Kur'an-ı Kerim okumada birden çok İstanbul birinciliklerim, Türkiye 5'inciliğim oldum. Filmin başrolünde oynayacak çocuk için Mesut Hocam İstanbul Müftülüğünü aramış, onlar da bizi tavsiye etmiş. Benim hiç sinema, tiyatro eğitimim yoktu. 3 ay boyunca bana eğitim verdiler. Tiyatro ve sinema oyunculuğu eğitimi aldım ve 3 ayın sonunda da buradayım" diye konuştu.

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