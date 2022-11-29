Hayat HAK-İŞten kısa filme destek
KÜLTÜR SANAT

HAK-İŞ’ten kısa filme destek

HAK-İŞ’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla bu yıl 11’incisini düzenlediği Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda ödüller, 30 Kasım’da sahiplerini bulacak. HAK-İŞ’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl yarışmaya 128 ülkeden 4 bin 34 filmle başvuruda bulunuldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HAK-İŞ’ten kısa filme destek
​HAK-İŞ’ten kısa filme destek.

HAK-İŞ’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla bu yıl 11’incisini düzenlediği Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda ödüller, 30 Kasım’da sahiplerini bulacak. HAK-İŞ’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl yarışmaya 128 ülkeden 4 bin 34 filmle başvuruda bulunuldu. Yarışma kapsamında ulusal ve uluslararası kategoride 11 dalda toplam 22 ödülün yanı sıra “Sendikacı Gözünden” ve “Necati Çelik Özel Ödülü” kategorilerinde ödüller verilecek. Her iki kategoride toplam 100 bin liraya yakın ödülün dağıtılacağı yarışmada, birinci olan filme 15 bin lira, ikinci filme 7 bin 500 lira, üçüncüye 4 bin lira verilecek.

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