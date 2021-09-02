Hakan Ural, Bozkurt'u ziyaret eden Emine Erdoğan'a sarf edilen sözlere böyle tepki gösterdi

Kanal D'de ekrana gelen 'Neler Oluyor Hayatta' isimli programı sunan Hakan Ural, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaretlere tepki gösterdi.

Emine Erdoğan'ın sel bölgesi Bozkurt'a yaptığı ziyaretle ilgili sosyal medya kullanıcılarının kullandığı saygısız ifadeler için ''Bazen cinnet geçirecek gibi oluyorum'' diyen Hakan Ural, devletin sel bölgesine ve selden mağdur olan vatandaşlara çok hızlı bir şekilde ulaştığını söyledi. ''Bunlar çıldırmış, azmış'' ifadelerini kullanan Hakan Ural, ülkede yapılan müspet hiçbir şeyin rahatlıkla konuşulamadığını belirtti.

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