Hayat Hakan Ural, Bozkurtu ziyaret eden Emine Erdoğana sarf edilen sözlere böyle tepki gösterdi
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Hakan Ural, Bozkurt'u ziyaret eden Emine Erdoğan'a sarf edilen sözlere böyle tepki gösterdi

Hakan Ural, sunuculuğunu yaptığı programda, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaretlere tepki gösterdi. Ülkede müspet hiçbir şeyin rahatlıkla konuşulamadığının altını çizen Hakan Ural, selzedelere moral vermek için Bozkurt'a giden Emine Erdoğan için Twitter'da sarf edilen sözlerle ilgili, ''Bazen cinnet geçirecek gibi oluyorum bunlar çıldırmış, azmış'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hakan Ural, Bozkurtu ziyaret eden Emine Erdoğana sarf edilen sözlere böyle tepki gösterdi
Hakan Ural

Kanal D'de ekrana gelen 'Neler Oluyor Hayatta' isimli programı sunan Hakan Ural, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaretlere tepki gösterdi.

Emine Erdoğan'ın sel bölgesi Bozkurt'a yaptığı ziyaretle ilgili sosyal medya kullanıcılarının kullandığı saygısız ifadeler için ''Bazen cinnet geçirecek gibi oluyorum'' diyen Hakan Ural, devletin sel bölgesine ve selden mağdur olan vatandaşlara çok hızlı bir şekilde ulaştığını söyledi. ''Bunlar çıldırmış, azmış'' ifadelerini kullanan Hakan Ural, ülkede yapılan müspet hiçbir şeyin rahatlıkla konuşulamadığını belirtti.

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Hakan Ural, Kanal D'deki programında, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaretlere tepki gösterdi.


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