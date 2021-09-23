​Halep’i hatırladıkça biz oluruz

Yunus Emre Enstitüsü ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca ortak hazırlanan “Hatırladıkça Biz Oluruz” sergisi, Azez’deki Yunus Emre Enstitüsü’nde açıldı. Açılışa Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof Dr. Şeref Ateş, Mahalli Meclis Başkanı Muhammed Hamdan Yusuf, Yunus Emre Vakfı mütevelli heyeti Prof. Dr. Ali Osman Kurt, Yunus Emre Vakfı Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Celal Erbay, Devlet Arşivleri Başkanlığı Dış İlişkiler Tanıtım Dairesi Başkanı Cevat Ekici, Şam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İzzeddin Elkadour, Tarihçi Dr. Ahmet Tawil Kadud, gazeteciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

200 BİN BELGE ARASINDAN SEÇİLDİ

Devlet arşivlerinde bulunan 200 bine yakın Halep belgesi arasından seçilen ve sergilenen 32 seçki , 1516 - 1916 yıllarını kapsıyor. Osmanlı’nın 400 yıllık hüküm sürdüğü Halep’te gündelik hayata ışık tutan belgeler arasında ticaretten tarıma, dini hayattan eğitimine kadar geniş bir yelpaze var. Belgeler her alanda Osmanlı’nın din, dil, ırk ayrımı yapmadan halkın güvenliğini ve ihtiyacını sağladığını bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor.

GEÇMİŞİMİZİ HATIRLAYALIM

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, sergi açılışında bölge halkıyla ortak geçmişimize ve kültürel değerlerimize vurgu yaparak şunları söyledi: “Biz de bu geçmişimizi yeniden hatırlayarak Arap, Türk, Kürt, Çerkes farketmeksizin yeniden bir barış ortamı sağlayabiliriz. Onun için bu örnekleri hatırlamamız gerekiyor, insanların ufukları yeniden değerlendirmesi gerekiyor. Peygamber Efendimizin dediği gibi “Sana’dan Hadramevt’e bir kadın tek başına gidecek ve başına hiçbir şey gelmeyecek.” Böyle bir vizyon çiziyordu efendimiz bize. Biz de bu coğrafyamızda, kendi vizyonumuzu, kendi tarihimizden alıp çizebiliriz. Bugün bu sergi vesilesiyle bir araya gelmiş Türkiye’den ve Azez’den sergiye katılan tüm konukları saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

REKLAM

TDV’den Suriye’ye yeni hizmet binaları

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye’nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerde hayırseverlerin katkısıyla inşa edilen hizmet mekanlarının toplu açılışını gerçekleştirdi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile hizmetlerine devam eden TDV, Afrin, Bab, Cerablus ve Azez’de Sebil Camii, Azez Müftülüğü, Azez Kıraat Merkezi, Cerablus Müftülüğü, 14 ayrı 4-6 Yaş Kur’an Kursu ile tadilat, tefrişat ve çevre düzenlemesini yaptığı Gaziantep Üniversitesi Azez İslami İlimler Fakültesi binasını hizmete açtı. Terörden arındırılan bölgelere yönelik yardımların koordinesi ve ihtiyaç sahiplerine düzenli bir şekilde ulaştırılması amacıyla inşa edilen Türkiye Diyanet Vakfı Lojistik Merkezi de hizmete açıldı. Toplu açılış töreni sonrasında Ali b. Ebi Talib Camii’nde, hafızlıklarını tamamlayan 191’i kız 289 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

REKLAM

Afrin’e şube