Halk Ekmek Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir'de de zamlandı

Ankara Halk Ekmek tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, başkentte 2 TL'den satılan ekmeğin fiyatının bundan böyle 3 TL olacağı açıklandı. Ankara'da alınan yüzde 50 zam kararının ardından İstanbul ve İzmir'de de Halk Ekmek fiyatının artacağı öğrenildi.

İBB şirketi Halk Ekmek A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, 2 TL'lik normal ekmek fiyatının 3 TL'ye çıkardıklarını açıkladı.

"ZARARINA SATIYORDUK"

İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, "2 TL'ye dayanılacak gibi değildi. 3-4 aydır ekmeği zararına satıyorduk. Fırıncıların 210 gram ekmeği 5 TL'ye sattığı piyasada, 250 gramlık normal ekmeğimizin fiyatını 3 TL'ye çıkardık. Üzgünüz ama başka çaremiz kalmadı. Üretimin sürekliliği, kurumun yaşaması için fiyat düzenlemesi kaçınılmaz oldu." dedi.

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İZMİR'DE DE ZAM KARARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Halk Ekmek'in fiyatı 2,50 TL'den 3 TL'ye yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmirliye ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırmak için üretip, Halk Ekmek büfelerinde kar gözetmeden sattığımız ekmek fiyatında aşırı artan maliyetler nedeniyle düzenleme yapmak zorunda kaldık. 08 Ağustos 2022 Pazartesi gününden itibaren ekmeğimizin fiyatı 2,5 lira yerine 3 lira olacaktır." ifadeleri yer aldı.

GÜNDEM Ankara'da Halk Ekmek fiyatına yüzde 50 zam kararı