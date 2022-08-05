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ANKARA

Ankara'da Halk Ekmek fiyatına yüzde 50 zam kararı

Ankara'da 2 TL'den satılan Halk Ekmek fiyatına zam kararı alındı. Yapılan yüzde 50 zamla birlikte, Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibariyle uygulanmak üzere 3 TL oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankarada Halk Ekmek fiyatına yüzde 50 zam kararı
Foto/arşiv

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Halk Ekmek, zam kararı aldı. 2 TL'den satılan ekmeğin fiyatı yapılan yüzde 50 zamla birlikte 3 TL oldu. Yeni fiyatın 8 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacağı açıklandı.

Ankara Halk Ekmek tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Maliyetlerin sürekli ve soluksuz olarak artmasına rağmen uzun süre Halk Ekmek'te fiyat artışı yapılmamış, un stoku bitene dek zararına satışlar sürdürülmüştür.

Önceki fiyat artışının yaşandığı 2 Mart 2022 tarihinden bu yana unda %80, mayada %81, elektrikte %67, doğal gazda %75, işçilikte %37, nakliye/büfe payı maliyetinde %39 ve diğer kalemlerde (amortisman, bakım vb.) %17 fiyat artışı yaşanmıştır. Maliyetlerdeki bu yüksek artışlar Halk Ekmek'te de fiyat artışını zorunlu kılmıştır.

Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kâr elde etmeksizin ve maliyetine 3 TL olarak belirlenmiştir. Piyasada 200 gram normal ekmek halen 4 TL'ye satılmaktadır.

Yeni uygulama İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır."

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