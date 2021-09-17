Haluk Levent’ten aşı uyarısı: Evde 10 gün tatil yaptım, bilime inanın

İnşaatında çalıştığı kütüphaneye doktor adayı olarak gidiyor

Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesinde eğitim gören 23 yaşındaki Hasan Coşkun, bir dönem işçi olarak inşaatında çalıştığı üniversite kütüphanesinde bugünlerde tıp öğrencisi olarak ders çalışıyor. Coşkun, 'Üniversiteyi kazanmadan önce kütüphanenin inşaatında çalıştım. Sonra ise üniversite sınavına hazırlandım ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Bugünlerde tıp fakültesi öğrencisi olarak inşaatında işçi olarak çalışmış olduğum kütüphanede gerek okul derslerim gerekse okul sonrası uzmanlık derslerim için çalışıyorum. Bu benim için çok güzel bir duygu' dedi.