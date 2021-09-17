Hayat Haluk Leventten aşı uyarısı Evde 10 gün tatil yaptım, bilime inanın
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Haluk Levent’ten aşı uyarısı: Evde 10 gün tatil yaptım, bilime inanın

Bahçelievler'de halk konserine katılan Haluk Levent vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu. Levent "Ben de koronavirüse yakalandım. Evde 10 gün tatil yaptım. Bilime inanın. Doktorlara inanın. Aşı olalım. Lütfen aşınızı olun, başkaları da zarar görmesin" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Haluk Levent’ten aşı uyarısı: Evde 10 gün tatil yaptım, bilime inanın
Haluk Levent vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserinde sahneye çıkan Haluk Levent, vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu.

Milli Egemenlik Park’ında düzenlenen konserde Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda Haluk Levent hayranı katıldı. Sağlık çalışanları ve Başkan Bahadır sahneye çıkarak Haluk Levent ile birlikte Akdeniz Akşamları isimli şarkıya söyledi. Etkinlikte sağlık çalışanları şarkıcı Haluk Levent’e plaket takdim etti.

  • İki doz aşı olduğunu söyleyen şarkıcı Haluk Levent, “Ben de koronavirüs yakalandım. Ben de iki doz aşı olmuştum. Doktorlar bana çift aşı olduğum için koronavirüsü hafif atlatırsın dediler. Tat ve koku hissim gitmedi. Ateşim yükselmedi. Herhangi bir ağrım olmadı. Evde 10 gün tatil yaptım. Bilime inanın. Doktorlara inanın. Aşı olalım. Lütfen aşınızı olun, başkaları da zarar görmesin. Ben sağlıkçılara çok değer veririm. Ben Haluk abiniz olarak aşı hakkında olumsuz görüş içeren komplo teorilerine inanmam” dedi.

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