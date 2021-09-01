Haluk Levent 'şaşkınlık içerisindeyim' diyerek duyurdu: Kovid olmadığıma yemin edebilirim ama ispatlayamam

Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ancak iki doz aşısını olduğu için hastalığı hiçbir semptom yaşamadan geçirdiğini açıkladı.

Moskova'ya konserler öncesinde provalar için gidecek olan Levent, gitmeden önce zorunlu tutulan PCR testini yaptırdı ve çıkan sonuca kendisi de şaşırdı.

OYNAT 01:04 Haluk Levent paylaştığı video ile koronavirüse yakalandığını duyurdu Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile koronavirüse yakalandığını açıkladı.



Konser provaları için Moskova'ya gidecek olan ve bu nedenle PCR testi yaptırdığını söyleyen Levent, test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Sevilen sanatçı, resmi Twitter hesabından yaptığı video paylaşımında 'Canlarım biliyorsunuz, bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordu ile provalar yapacaktım. Dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum, şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok. Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Doktor iki kez aşı olduğum için bu şekilde atlattığımı söylüyor. Ama ben neden hafif atlatıyorum onu da bilmiyorum. Hiç değişen bir şey yok. Ama yine de birkaç gün konserlerim var, onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim' ifadelerini kullandı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





"ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİM"

Twitter'dan bir video paylaşan Levent, "Canlarım bugün Moskova'da Rus Kızılordu ile provalar yapacaktım. Gelecek ay konserlerim var ama olmadı gidemedim Moskova'ya. Dünden yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış. Ben de inanamıyorum şaşkınlık içerisindeyim. Kovid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu yüzden birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Hiç değişen bir şey yok. Ama yine de birkaç gün konserlerim vardı ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim" açıklamasında bulundu.

REKLAM

KORONAVİRÜS Koronavirüse yakalanan Ezgi Mola: İyi ki aşımı yaptırmışım

HAYAT Ezgi Mola'dan sonra şimdi o: Oyuncu Enis Arıkan'dan kötü haber

FOTOĞRAF 7 Bingöl’de yaşayan 3’üncü çocuğuna hamile olan Ebru Arslan, kısa bir süre önce şiddetli göğüs ağrısı ve öksürük nedeniyle Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne giderek test verdi. Burada testi pozitif çıkan anne Arslan, koronavirüs servisinde tedavi altına alındı. Gebeliği nedeniyle aşı olmadığını ve bunun pişmanlığını yaşadığını aktaran anne Arslan, 37 hafta 6 günlük hamileyim. Cuma gününe de sezaryenim var. Aşı olmadım, sonradan pişman oldum. Keşke aşı olsaydım. En azından koronavirüsü bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım. İlk belirtilerim şöyle oldu göğüs ağrım başladı. Ciğerlerimde ağrı vardı. Ondan sonra öksürük oluşmaya başladı. Hastaneye geldim ve testim de pozitif çıktı” dedi. Son zamanlarda gebelerde vaka sayısı arttı <br><br> Gebe kadınlara aşı çağrısında bulunan anne Arslan, “Bütün hamile bayanlara sesleniyorum, 3 aydan sonra muhakkak aşılarını olsunlar. Belki ben aşı olsaydım bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım” diye konuştu. Annelerin ve anne adaylarının doğacak çocukları için mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ramazan Erda Pay, son zamanlarda gebelerde vakaların arttığını belirtti. Uzm. Dr. Pay, Özellikle son dönemde artan gebelerde koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ve gebelerimizin de haftası ilerledikçe gerek solunum sistemi gerekse dolaşım sistemindeki sıkıntılar nedeniyle gebelerimizin daha fazla etkilendiği bir dönem yaşamaktayız. Bu süreçte hem gebelerimizin korunması hem de gebeler aşılandığı takdirde oluşacak koruyucu hücrelerin bebeğe geçerekten, bebeğe olan koruyucu etkisi nedeniyle hem gebelik döneminde hem de aşı döneminde aşıyı tavsiye etmekteyiz. Gebelik sonrasında en mutlu zamanların yaşandığı bebeği kucağa sağlıklı alabilmek adına gebelik sürecinde anne adaylarımızın da aşı olmaları konusunda tekrardan ricacıyız şeklinde konuştu. Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı Koronavirüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı: Keşke aşı olsaydım Bingöl'de koronavirüse yakalanan 37 haftalık gebe olan 2 çocuk annesi Ebru Arslan, "Aşı olmadım, sonradan pişman oldum. Keşke aşı olsaydım. En azından koronavirüsü bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım" diyerek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder