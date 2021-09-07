Şarkıcı Haluk Levent'ten güzel haber: Koronavirüsü atlattı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı video ile koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Hiçbir semptom göstermediğini ve şaşkınlık içerisinde olduğunu belirten şarkıcı yeni haberi takipçileriyle paylaştı.

Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Moskova için zorunlu PCR testi sonucu covid pozitif çıkmıştım. Hatta yanlıştır diye kan testi de yaptırmıştım. Sonuç pozitifti. Öksürük, ağrı, ateş filan. Hiç, hiç birini yaşamadım. Bugün 8.gün ve az önce haber geldi. Testim negatif... Herkesin rahat atlatması dileğiyle."

Moskova için zorunlu PCR testi sonucu covid pozitif çıkmıştım.

Hatta yanlıştır diye kan testi de yaptırmıştım. Sonuç pozitifti.



Öksürük,ağrı,ateş filan.

Hiç,hiç birini yaşamadım.



Bugün 8.gün

Ve az önce haber geldi.

Testim negatif😊



Herkesin rahat atlatması dileğiyle🙏 REKLAM September 7, 2021

OYNAT 01:04 Haluk Levent paylaştığı video ile koronavirüse yakalandığını duyurdu Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile koronavirüse yakalandığını açıkladı.



Konser provaları için Moskova'ya gidecek olan ve bu nedenle PCR testi yaptırdığını söyleyen Levent, test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Sevilen sanatçı, resmi Twitter hesabından yaptığı video paylaşımında 'Canlarım biliyorsunuz, bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordu ile provalar yapacaktım. Dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum, şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok. Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Doktor iki kez aşı olduğum için bu şekilde atlattığımı söylüyor. Ama ben neden hafif atlatıyorum onu da bilmiyorum. Hiç değişen bir şey yok. Ama yine de birkaç gün konserlerim var, onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim' ifadelerini kullandı.

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HAYAT Haluk Levent 'şaşkınlık içerisindeyim' diyerek duyurdu: Kovid olmadığıma yemin edebilirim ama ispatlayamam