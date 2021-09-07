Hayat Şarkıcı Haluk Leventten güzel haber Koronavirüsü atlattı
AKTÜEL TÜRKİYE

Şarkıcı Haluk Levent'ten güzel haber: Koronavirüsü atlattı

AHBAP derneğinin kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. 8 günün ardından güzel haberi sosyal medya hesabından hayranlarına duyuran Levent, koronavirüsü atlattığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şarkıcı Haluk Leventten güzel haber: Koronavirüsü atlattı
Haluk Levent

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı video ile koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Hiçbir semptom göstermediğini ve şaşkınlık içerisinde olduğunu belirten şarkıcı yeni haberi takipçileriyle paylaştı.

Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Moskova için zorunlu PCR testi sonucu covid pozitif çıkmıştım. Hatta yanlıştır diye kan testi de yaptırmıştım. Sonuç pozitifti. Öksürük, ağrı, ateş filan. Hiç, hiç birini yaşamadım. Bugün 8.gün ve az önce haber geldi. Testim negatif... Herkesin rahat atlatması dileğiyle."

Haluk Levent paylaştığı video ile koronavirüse yakalandığını duyurdu
OYNAT 01:04
Haluk Levent paylaştığı video ile koronavirüse yakalandığını duyurdu
Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Konser provaları için Moskova'ya gidecek olan ve bu nedenle PCR testi yaptırdığını söyleyen Levent, test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Sevilen sanatçı, resmi Twitter hesabından yaptığı video paylaşımında 'Canlarım biliyorsunuz, bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordu ile provalar yapacaktım. Dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum, şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok. Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Doktor iki kez aşı olduğum için bu şekilde atlattığımı söylüyor. Ama ben neden hafif atlatıyorum onu da bilmiyorum. Hiç değişen bir şey yok. Ama yine de birkaç gün konserlerim var, onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim' ifadelerini kullandı.

Haluk Levent 'şaşkınlık içerisindeyim' diyerek duyurdu: Kovid olmadığıma yemin edebilirim ama ispatlayamam
HAYAT
Haluk Levent 'şaşkınlık içerisindeyim' diyerek duyurdu: Kovid olmadığıma yemin edebilirim ama ispatlayamam

Yangınlar için gecesini gündüzüne katan Haluk Levent: AHBAP olarak Kazakistan'dan uçak kiraladık
HAYAT
Yangınlar için gecesini gündüzüne katan Haluk Levent: AHBAP olarak Kazakistan'dan uçak kiraladık
Abone Ol Google News
Devlet desteği ile hayatı değişti

Devlet desteği ile hayatı değişti

Şimdi 50 kişiye istihdam sağlıyor...
Görenleri hayrete düşürüyor

Görenleri hayrete düşürüyor

​Elazığ'da bulundu: 100 metre derinliğinde 500 metre genişliğinde
Fransanın terör örgütü DEAŞa desteği belgelendi

Mustafa Reşit Akçay hastalık sürecini gözyaşlarıyla anlattı.

1800'lü yıllara kadar gidiliyor: Herkes kendi tasarlayabilecek.

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

Yolun kapatıldığını gören araçlar geri döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.