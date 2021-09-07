Şarkıcı Haluk Levent'ten güzel haber: Koronavirüsü atlattı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı video ile koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Hiçbir semptom göstermediğini ve şaşkınlık içerisinde olduğunu belirten şarkıcı yeni haberi takipçileriyle paylaştı.
Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Moskova için zorunlu PCR testi sonucu covid pozitif çıkmıştım. Hatta yanlıştır diye kan testi de yaptırmıştım. Sonuç pozitifti. Öksürük, ağrı, ateş filan. Hiç, hiç birini yaşamadım. Bugün 8.gün ve az önce haber geldi. Testim negatif... Herkesin rahat atlatması dileğiyle."
Moskova için zorunlu PCR testi sonucu covid pozitif çıkmıştım.
Hatta yanlıştır diye kan testi de yaptırmıştım. Sonuç pozitifti.
Öksürük,ağrı,ateş filan.
Hiç,hiç birini yaşamadım.
Bugün 8.gün
Ve az önce haber geldi.
Testim negatif😊
Herkesin rahat atlatması dileğiyle🙏
Moskova için zorunlu PCR testi sonucu covid pozitif çıkmıştım.