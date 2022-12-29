Hayat Haluk Leventten EYTlilere çağrı İlk aylığımızdan bir öğrenci okutacağız o gün bugün işte
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Haluk Levent'ten EYT'lilere çağrı: İlk aylığımızdan bir öğrenci okutacağız o gün bugün işte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'lilerle ilgili müjdeli haberi verdikten sonra sosyal medya hesabından çağrıda bulunan sanatçı Haluk Levent, "Ne demiştiniz? 'İlk aylığımızdan bir öğrenci okutacağız.' O gün, bugün işte" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Haluk Leventten EYTlilere çağrı: İlk aylığımızdan bir öğrenci okutacağız o gün bugün işte
Haluk Levent

Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla birlikte bir toplantı gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Haluk Levent'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"İLK AYLIĞIMIZLA ÖĞRENCİ OKUTACAĞIZ' DEMİŞTİNİZ"

Başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla adından söz ettiren şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından EYT'lilere seslenerek "EYT'li dostlar! Ankara'da size desteğe gelmiştim. Ne demiştiniz? 'İlk aylığımızdan bir öğrenci okutacağız.' O gün, bugün işte. Ahbap Derneği'ne öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz" dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 3 sene önce yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Ankara'da bir araya gelmişti.

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