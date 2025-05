Hanzala'nın izindeki kareler ödüllendirildi

Dördüncü kez düzenlenen ulusal yarışma, her koşulda varlığını sürdüren umudu, inanç ve dayanışma temaları üzerinden sanatseverlerle buluşturmayı hedefledi. Yarışma, sadece estetik bir etkinlik değil; aynı zamanda umudu, direnişi ve insanlık onurunu görünür kılmayı amaçladı. Katılımcıların objektifinden yansıyan hikayeler, insanlığın en zor anlarda dahi kendine yeni yollar açabildiğini ve umudun her zaman var olabileceğini gözler önüne serdi. Her bir fotoğraf karesi, Filistin’de yaşanan trajedinin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarında filizlenen ortak duyguları insanlığın hafızasında yer edecek bir hatıra olarak sundu.