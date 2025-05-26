Hanzala'nın izindeki kareler ödüllendirildi

Sultangazi Belediyesi’nin 'Umudun İzleri' temasıyla düzenlediği 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar ödüllendirildi. Kültür sanat sezonunu Filistinli çizer Naci El Ali’nin simge karakteri Hanzala’ya ithaf eden belediye, Hanzala’nın mücadeleci duruşunu ve umudu temsil eden karakterini odağa alarak bu yılki fotoğraf yarışmasının temasını “Umudun İzleri” olarak belirledi. Yarışmaya yaklaşık bin 500 fotoğraf katıldı.

Kareler insanlığın ortak hafızası

Dördüncü kez düzenlenen ulusal yarışma, her koşulda varlığını sürdüren umudu, inanç ve dayanışma temaları üzerinden sanatseverlerle buluşturmayı hedefledi. Yarışma, sadece estetik bir etkinlik değil; aynı zamanda umudu, direnişi ve insanlık onurunu görünür kılmayı amaçladı. Katılımcıların objektifinden yansıyan hikayeler, insanlığın en zor anlarda dahi kendine yeni yollar açabildiğini ve umudun her zaman var olabileceğini gözler önüne serdi. Her bir fotoğraf karesi, Filistin’de yaşanan trajedinin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarında filizlenen ortak duyguları insanlığın hafızasında yer edecek bir hatıra olarak sundu.

Birinciye 30 bin lira

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu birinciliği Umutlar Yeşersin adlı fotoğrafla İstanbul'dan Ömer Şahin, ikinciliği Bir Umut adlı fotoğrafla Van'dan Musa Talaşlı, üçüncülüğü ise Umut Her Zaman Var adlı fotoğrafla İstanbul'dan Nurettin Boydak aldı. Ayrıca 3 fotoğraf da mansiyon ödülü almaya hak kazandı .Protokol, dereceye giren katılımcılara ödüllerini takdim etti. Birinci 30 bin lira, ikinci 20 bin lira ve üçüncü de 15 bin liranın sahibi oldu. Mansiyon ödülü 7 bin 500 olarak verildi.







