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Harry Potter dizi oluyor: ‘Dumbledore'u canlandıracak isim belli oldu

Harry Potter dizi oluyor: ‘Dumbledore'u canlandıracak isim belli oldu

12:1713/02/2025, Perşembe
DHA
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‘Albus Dumbledore' karakterine hayat veren İrlandalı oyuncu Michael Gambon 2023 yılında hayatını kaybetti.
‘Albus Dumbledore' karakterine hayat veren İrlandalı oyuncu Michael Gambon 2023 yılında hayatını kaybetti.

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter filmleri, dizi oluyor. Dizide ‘Dumbledore'u kimin canlandıracağı belli oldu.

2026'da izleyici karşısına çıkması beklenen HBO imzalı ‘Harry Potter' dizisinde ‘Dumbledore' karakterini için John Lithgow ile anlaşma aşamasında olduğu bildirildi.


79 yaşındaki John Lithgow, ‘Konsey', ‘Dexter', ‘Yıldızlararası', ‘Maymunlar Cehennemi: Başlangıç' ve ‘Dolunay Katilleri' gibi yapımlarla tanınıyor.


OYUNCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

‘Albus Dumbledore' karakterine hayat veren İrlandalı oyuncu Michael Gambon 2023 yılında hayatını kaybetti. Sekiz Harry Potter filminin altısında rol alan ‘Sir' ünvanlı oyuncu, 50 yıllık kariyeri boyunca birçok film, dizi ve tiyatro oyununda yer aldı. Oyuncunun 4 BAFTA ödülü bulunuyor. Oyuncu, Harry Potter serisine üçüncü filmde dahil oldu. İlk iki filmde 'Dumbledore' karakterini Richard Harris canlandırdı.


#Harry Potter
#Dumbledore
#Dizi

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