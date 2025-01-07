Zelenski'den Putin'e Harry Potter'lı hakaret: Sağır, mamut ve Voldemort gibi...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "sağır" olduğunu belirterek, onunla yalnızca güçlü bir pozisyondan konuşulması gerektiğini, öznel görüşlerin bu bağlamda geçerli olmadığını ifade etti. Putin'i Harry Potter filmlerinin kötü karakteri Voldemort'a benzeten Zelenski "O Voldemort gibi, ismi anılmaması gereken..." dedi.
Ukrayna lideri Volodomir Zelenski, bu değişime kısa bir süre kala Amerikalı podcast yapımcısı Lex Fridman'a üç saatlik bir röportaj verdi.
Zelenski, Putin'in "sağır" olduğunu ve kendisiyle yalnızca güçlü bir konumdan konuşulması gerektiğini, öznel olarak konuşulmaması gerektiğini söyledi.
Rus lideri Harry Potter filmlerinin kötü karakterine benzeten Zelenski, Putin için 'Mamut' ifadesini kullandı.
Zelenski şunları söyledi;
"Sizinle konuşsa bile aslında 'sağır'dır. Doğası gereği sağırdır. Aradaki farkı anlıyor musunuz? Biliyorsunuz, örneğin, Musk ile konuştuğunuzda, bir yenilikçiyle, bir bilim insanıyla, roketler hakkında konuşuyorsunuz, maliyetlerden nasıl tasarruf edileceğinden ve bunların nasıl yere indiğinden bahsediyorsunuz.
Öte yandan, Putin roketleri paradan tasarruf etmek için değil, insanları öldürmek için fırlatıyor.
Putin ile teknoloji hakkında konuşabileceğinizi düşünüyor musunuz? Adamlarınız onunla röportaj yapıyordu ve onlara kabile tarihinden bahsediyordu.
"Bir mamut duruyor"
Musk'ın neyle ilgili olduğunu biliyor musun? Teknoloji, Mars, yapay zeka. Ve bu adam Putin orada çıplak kıçlı duruyor, kabileler hakkında nutuk atıyor. Anlamalısın, röportaj yaptığında, orada röportaj yapan Bay Tucker gibi , ... 'Onları arkadaş edinmek üzeresin' diye düşünüyorsun. Nasıl... Bunun arkadaşlarla ne ilgisi var? O farklı. Önünde bir mamut duruyor.
Başkan Trump'ın konuşurken verdiği mesajı seviyorum. Barış konusunda güç yoluyla bir pozisyon paylaştığımızı düşünüyorum.
"Voldemort gibi..."
Bu çok önemli. Bu, eğer güçlüyseniz konuşabileceğiniz anlamına geliyor. Ve güçlü olmamız gerekiyor. Ve Ukrayna güçlü olmak zorunda. Yeterince güçlü. Aksi takdirde, ne için? Yani, o (Putin) bildiğiniz bir kişi gibi, Voldemort gibi, ismi anılmaması gereken...