Zelenski'den Putin'e Harry Potter'lı hakaret: Sağır, mamut ve Voldemort gibi...

"Voldemort gibi..."





Bu çok önemli. Bu, eğer güçlüyseniz konuşabileceğiniz anlamına geliyor. Ve güçlü olmamız gerekiyor. Ve Ukrayna güçlü olmak zorunda. Yeterince güçlü. Aksi takdirde, ne için? Yani, o (Putin) bildiğiniz bir kişi gibi, Voldemort gibi, ismi anılmaması gereken...