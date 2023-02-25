|
Reklam
Reklam
Hayat

Hatay'da depremin ardından köy nüfusu arttı

Depremlerde büyük hasar alan Hatay'da kent merkezini terk eden vatandaşlar Reyhanlı'da bulunan bir köyün nüfusunu yüzde arttırarak tersine göç yaşanmasına sebep olundu.

12:42 . 25/02/2023 Cumartesi
DHA
Hatay'da depremin ardından köy nüfusu arttı.

Hatay'da depremin ardından köy nüfusu arttı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce ev enkaza döndü. 11 ili etkileyen depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu depremlerin ardından vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Köyler doldu

Yaşanan depremlerde büyük hasar alan Hatay'da tersine göç yaşandı. Depremler nedeniyle şehir merkezleri ağır hasar alınca daha dağlık, zemini sağlam olduğu nedeniyle evlerin yıkılmadığı köylere akın oldu.

Köyün nüfusu yüzde 25 arttı

Hatay Reyhanlı'nın önceden köy olan ve kırsal olarak geçen Bükülmez Mahallesi'nin nüfusu depremden sonra yüzde 25 arttı. Bükülmez Mahallesi'nin muhtarı Hüseyin Dolgun, son durumu şöyle anlattı: Köyümüzde deprem sırasında herhangi bir bina yıkılmadı, zemin sağlam ama dışarıdan çok göç oldu. Genelde Antakya'dan evleri yıkılanlar, hasar alanlar daha sağlam ve güvenli diye köyüne döndü. 400 haneli köyümüzün nüfusu bin 500'dü, 2 bin oldu daha da geliyorlar. Her evde 4-5 aile yaşıyor, o nedenle çadıra ihtiyacımız var.

"Köyümüz güvenli, evler tek katlı ve zemin sağlam"

Kızı, eşi ve çocuklarıyla yanına sığınan 62 yaşındaki Hasan Dolgun da şu şekilde konuştu: İlk defa böyle bir şey yaşadık, çok sallandık. Köyümüz güvenli, evler tek katlı ve zemin sağlam. Kızım eşi ve çocuklarıyla Antakya'ya yaşıyordu, daha güvenli ve sağlam diye bize sığındılar. İstedikleri kadar kalabilirler bir yere gitmelerine izin vermiyorum

"Tamamen atlatmamız uzun sürecek gibi duruyor"

Eşi ve çocuklarıyla Antakya'dan kayınpederinin köyüne göçen 43 yaşındaki Zekeriya Kızgın ise şu şekilde konuştu: Sallantıya uyandık hemen çocukları güvenli bir yere almaya çalıştık. Ama yan bina bizim üstümüze yıkıldı o nedenle evden çıkamadık, 9 buçuğa doğru anca çıktık. Zor bir süreçti çocukları kurtarmamıza dua ediyoruz. 8 katlı binanın ikinci katında oturuyoruz kolonlar ve bina sağlam ama yan bina üzerimize yıkılınca evin yarısını götürdü. Yan binanın enkazından hiçbir şey görmüyorduk, mutfaktan bir ışık gördüm dışarı çıkabilen komşularımız da bizi kurtarmak için sesleniyordu. Çocukları mutfağın balkonu vardı çarşafla bağlayıp sarkıtarak çıkardık. Biz de yan binanın enkazından aşağıya atladık. 9 yaşındaki kızım çok etkilendi atlatamadı. Tamamen atlatmamız uzun sürecek gibi duruyor. Köyün güvenli olduğunu öğrenince buraya geldik. Şimdilik buradayız ama çocuğumuzun okulu için mecbur bir yere gideceğiz.


Zonguldaklı madenci engelli vatandaşın enkazdan çıkarılma anını 'mucizeye tanık olduk' diyerek anlattı: Vefat etmiş sandık uyuyormuş
Zonguldaklı madenci engelli vatandaşın enkazdan çıkarılma anını 'mucizeye tanık olduk' diyerek anlattı: Vefat etmiş sandık uyuyormuş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden Zonguldaklı maden işçileri memleketlerine döndü. Antakya'daki çalışmalara katılan 17 yıllık madenci Recep Okumuş bir mucizeye tanık olduklarını söyleyerek engelli bir vatandaşın kurtarılma anını anlattı. Okumuş, Konuşamayan, duyamayan biri varmış. Yerde, iki binanın arasında 50 santimlik yerde yatıyordu. Gözleri kapalıydı, vefat etmiş sandık. Gözlerini açtı. Uyuyormuş demek ki. Şaşırdık, hayret ettik. Hiç de tepki vermedi, gayet temiz, hiçbir yere sıkışmamış, üzerine toz gelmemiş desek yeri var. Çıkardık onu. Kardeşi vardı, onlar da çok sevindi, şaşırdılar." dedi.



#Hatay
#göç
#deprem
34 dakika önce
default-profile-img
Hatay'da depremin ardından köy nüfusu arttı
Türkiye'yi sarsan deprem felaketi akademik olarak masaya yatırıldı
Graham Potter kendisi ve ailesinin ölüm tehditleri aldığını açıkladı
Kuşadası açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı​​​​​
1999 Marmara Depreminde hasar görmüştü 24 yıl sonra yıkılıyor
Yepyeni şehirler yapabiliriz: 21'inci yüzyılın eserlerini inşa edebiliriz
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.