Hava değişimi hasta etmesin

Önümüzdeki günlerde sıcaklığın yaklaşık 10 derece düşmesi bekleniyor. Ani sıcaklık değişimleri bedenî olduğu kadar ruhsal dengeyi de sarsabiliyor. Uzmanlar, bağışıklığın güçlü tutulmasına dikkat çekiyor. Bunun için de “dengeli beslenme”, “düzenli uyku” ve “vitamin desteği” ön plana çıkıyor.
Mevsim değişimleri bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Uzmanlar, bu dönemde dengeli beslenme, düzenli uyku ve vitamin desteğinin önemine dikkat çekerek özellikle C ve D vitamini ile çinko açısından zengin besinlerin bağışıklığı güçlendirmede kritik rol oynadığını vurguluyor.
AŞI ZAMANI GELDİ
Medipol Mega Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Mercan Çiftçi, ani sıcaklık düşüşlerinin özellikle bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti. Çiftçi, “Vücudumuz ani ısı değişimlerine uyum sağlamakta zorlanıyor, bu da bağışıklığımızın zayıflamasına ve solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskimizin artmasına yol açıyor. Ayrıca kalp damar sistemi üzerindeki yük de artıyor; tansiyon ve kalp krizi riski yükseliyor. Risk grubundaki yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar ise dışarı çıkarken mevsime göre giyinmeliler. Soğuktan koruyucu aksesuarlar mutlaka kullanmalı. Düzenli ilaç kullanımı ve grip ile zatürre aşılarının ihmal edilmemesi çok önemli” dedi. Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirmek için dengeli beslenme, düzenli uyku, yeterli sıvı alımı, egzersiz ve stresten uzak durmanın temel unsurlar olduğunu vurgulayan Çiftçi “Sigara ve alkol kullanımı kesinlikle azaltılmalı, C vitamini ve çinko içeren besinler öncelikli olmalı. D vitamini eksikliği olanlar ise doktor kontrolünde takviye almalı. Ani sıcaklık değişimlerinde ise katmanlı giyim tercih edilmeli; pamuklu içlik, yünlü ya da polar üstlük ve rüzgar geçirmeyen dış katman ideal. Baş, boyun ve ayaklar da korunmalı çünkü ısı kaybı buradan daha hızlı gerçekleşir. Soğuk algınlığı ve gripten korunmak için maske, mesafe ve el hijyenine dikkat edilmeli, kalabalık ve kapalı ortamlarda tedbirler artırılmalı” şeklinde önemli tavsiyelerde bulundu.
PSİKOLOJİNİZİ DE KORUYUN
Sıcaklık dalgalanmaları yalnızca bedeni değil, ruh halini de etkiliyor. Güneşli bir gün enerjiyi artırırken, ertesi gün gelen gri ve rüzgârlı hava halsizlik, isteksizlik ve motivasyon kaybına yol açabiliyor. Uzmanlar, bu geçiş dönemlerinde görülen duygu durum değişimlerinin mevsimsel depresyonun habercisi olabileceğini belirtiyor. Düzenli egzersiz, açık havada yürüyüş ve yeterli uyku ise hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de psikolojik dayanıklılığı artırıyor.
SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, yarın itibarıyla Marmara Bölgesi için yağış uyarısı yaptı. Dr. Demirhan, önümüzdeki haftalarda Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda düşüş yaşanmasının beklendiğinin altını çizerek, "Marmara'da şu anda sıcaklıkların 24-25 dereceler civarında olduğunu düşünürsek neredeyse 10 derecelik düşüş olma ihtimali var. Yarın itibarıyla Marmara Bölgesi'nde yağış olma ihtimali var. Yağışlar 4 Ekim’e kadar devam edebilir. Bununla sıcaklıkların düşmesini bekliyoruz. Bunun için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük takip edilmesi gerekiyor" dedi.