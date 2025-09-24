Hava değişimi hasta etmesin

Medipol Mega Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Mercan Çiftçi, ani sıcaklık düşüşlerinin özellikle bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti. Çiftçi, “Vücudumuz ani ısı değişimlerine uyum sağlamakta zorlanıyor, bu da bağışıklığımızın zayıflamasına ve solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskimizin artmasına yol açıyor. Ayrıca kalp damar sistemi üzerindeki yük de artıyor; tansiyon ve kalp krizi riski yükseliyor. Risk grubundaki yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar ise dışarı çıkarken mevsime göre giyinmeliler. Soğuktan koruyucu aksesuarlar mutlaka kullanmalı. Düzenli ilaç kullanımı ve grip ile zatürre aşılarının ihmal edilmemesi çok önemli” dedi. Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirmek için dengeli beslenme, düzenli uyku, yeterli sıvı alımı, egzersiz ve stresten uzak durmanın temel unsurlar olduğunu vurgulayan Çiftçi “Sigara ve alkol kullanımı kesinlikle azaltılmalı, C vitamini ve çinko içeren besinler öncelikli olmalı. D vitamini eksikliği olanlar ise doktor kontrolünde takviye almalı. Ani sıcaklık değişimlerinde ise katmanlı giyim tercih edilmeli; pamuklu içlik, yünlü ya da polar üstlük ve rüzgar geçirmeyen dış katman ideal. Baş, boyun ve ayaklar da korunmalı çünkü ısı kaybı buradan daha hızlı gerçekleşir. Soğuk algınlığı ve gripten korunmak için maske, mesafe ve el hijyenine dikkat edilmeli, kalabalık ve kapalı ortamlarda tedbirler artırılmalı” şeklinde önemli tavsiyelerde bulundu.