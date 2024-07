Hayata çalım atma dersleri

Şanlıspor’un ilk on biri üzerinden bize on bir hikaye anlatan Günaydın, futbolun şaşasına, medyatikliğine ve ekonomik imkanlarına değil yenilgilerine, hayal kırıklıklarına ve hüzünlü tarafına odaklanıyor. Her biri kendi şahsına münhasır karakterlerden meydana gelen Şanlıspor, futbol dünyasındaki alışkanlıkları bozuyor, sonuçlara değil hikayelere eğiliyor, ışıltılı dünyada karanlıkta kalmışlara yer açıyor. Örneğin her takımda en havalı mevki olarak bilinen forvet formasını terleten Halil Yusuf, gol atınca bilindik forvetler gibi taklalar atmıyor, tribünlere koşup yumruk sallamıyor. Eski takımına gol atmış bir forvet gibi sadece iki elini havaya kaldırmakla yetiniyor. O da arkadaşlarının gol sevincine limon sıkmamak için. “Halil Yusuf, gol atınca deli gibi koşup bağırmayan cins bir ruh taşıyordu. Zaten iki isimli birinden futbolcu mu olur? Olsa olsa yazar veya şair olur. Halil Yusuf futbolcu olamadığı gibi yazar veya şair de olamayacaktı. Kategori dışında kalmak için çalım atıyordu.”