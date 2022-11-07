Hayat Haydi çocuklar kütüphaneye
KÜLTÜR SANAT

Haydi çocuklar kütüphaneye

Her kasım ayının ikinci pazartesi “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” başlıyor. Daha çok çocuğun kitaba ulaşması için çeşitli etkinlikler planlanıyor. Tam da bu hedef için geçtiğimiz hafta “Çocuk Kütüphanelerinde Vizyoner Dönüşüm Projesi” İstanbul’da gerçekleşti.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
Haydi çocuklar kütüphaneye
​​Her kasım ayının ikinci pazartesi “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” başlıyor.

Her kasım ayının ikinci pazartesi “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” başlıyor. Daha çok çocuğun kitaba ulaşması için çeşitli etkinlikler planlanıyor. Tam da bu hedef için geçtiğimiz hafta “Çocuk Kütüphanelerinde Vizyoner Dönüşüm Projesi” İstanbul’da gerçekleşti. 18 ilden 21 kütüphanecinin katıldığı etkinlikte çocuk kütüphaneciliği konuşuldu. Proje kapsamında bir araya gelen kütüphaneciler, yeni nesil kütüphaneleri, karşılaştıkları sorunları, çocukların okuma oranını artırmak, bilimle bağını kuvvetlendirmek için nelerin yapılacağını tartıştı.

TÜBİTAK’ın desteklediği projenin yürütücüsü Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek: “Birçok kütüphanede bu konuda eğitim almamış kişiler çalışıyor. Kütüphanelerin gerekliliğinin fark edilmesi için kütüphanecilerin aktif çalışması gerekiyor. Çocuk kütüphaneciliğine destek vermek için çalışanların motivasyonlarını ve yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. Kütüphane hizmetlerini geliştirip, okuma oranlarını iyileştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

ÖĞRENDİKLERİMİZİ HİZMETİMİZE EKLEYECEĞİZ

Proje kapsamında katılımcılar, drama eğitiminden, teknoloji odaklı eğitimlere, afiş tasarımından video kurgu ve edebiyat okur yazarlığına kadar çeşitli derslere katıldı. Antalya İbradı İlçe Halk Kütüphanesi’nde görev yapan Oğuz Kuru, akademik çalışması için projenin kendisine kaynaklık ettiğini söyledi: “Kütüphaneler masa, sandalye ve raf denkleminden ibaret olmaktan çıkmış daha kullanışlı ve sosyal mekanlar haline gelmeye başladı. Bu eğitimle biz halk ve çocuk kütüphanecilerinin donanımlı hale gelmesi amaçlandı.” Uşak İskender Pala İl Halk Kütüphanesi’nden gelen Sinan Güneş ise, “Projeyle, çocukları geleceğe hazırlayan bir meslek içinde olduğumuzu çok daha net gördük. Diğer arkadaşlarımızdan hizmetlerimize ekleyecek yeni ve farklı görüşleri duymak çok kıymetliydi. Öğrendiklerimizle, görevimize daha motive bir şekilde döneceğiz” dedi.

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