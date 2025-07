Hayırseverlerin desteğiyle açılan spor okulları başarı hikayeleri yazıyor

"Hayırseverlerin sıfırdan bir tesise dönüştürmesi gerçekten çok önemli. Dönüşüme katkı sağlayan hayırseverler, buraya gelen çocuklardaki değişimi görünce çok mutlu oluyor. Bir okul açan bu motivasyonla hemen ikinciyi açmak istiyor. Şu an 15 bin sporcumuz var ama kısa sürede 30 bin sporcuya ulaşacağımızı düşünüyorum. Hayırseverlerimiz olmasaydı bu iş yürümeyebilirdi. Onlar sadece binanın dizaynını yapmıyor, oradaki çocuklarla her hafta sonu bir araya geliyor. Her hafta bir sosyal etkinlikte çocuklarla buluşuyorlar. Çocuklar 'Biz bu okulda hem şehirdeki büyüklerimizle kaynaştık hem de devlet bizim en yakınımız oldu.' diyor. Bu ifadeler bizi daha da motive ediyor."