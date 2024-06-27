Hedef yabancı izleyici

1997 yılında kurulan Kocaeli Şehir Tiyatroları (ŞT), ülkemizin en saygın etkinliklerinden Afife Ödülleri’ne son yıllarda damga vurdu. 2022’de ve bu yıl düzenlenen törende altı ödül toplayan tiyatro, önce “Vişne Bahçesi” daha sonra ise “Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi” ile en başarılı oyun ödülünü bir yıl arayla yeniden kazandı. Oyunlar aynı zamanda en iyi dekor tasarımı, hareket düzeni, sahne tasarımı ve giysi tasarımı ödüllerine de layık görüldü. Kocaeli ŞT’nin Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, tiyatronun başarısını ve faaliyetlerini Yeni Şafak’a anlattı.

CİVAR BÖLGELERDEN İZLEYİCİMİZ VAR

Kocaeli ŞT’nin başarısını yaşadığı şehri tanımak ve maddi olarak desteklenmekle ortaya çıktığına dikkat çeken Sigalı, bu sayede görünür olduklarını ifade etti. Farklı şehirlerden izleyicilerinin olduğuna değinen Sigalı, “İstanbul’dan, tiyatro değerlendirmesi anlamında bir başka ilin tiyatrosu üst düzey bir başarı sağlamamıştı şimdiye kadar. Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi bu senenin en büyük prodüksiyonu dendi. Demek ki biz de o yatırımları yapabilecek güçte bir tiyatro olmuşuz. Bu rekabetten Türk tiyatrosu kazanıyor. Bizim İstanbul, Bursa, Yalova ve civar bölgeden seyircilerimiz var. Hedefimiz yurt dışından da izleyici gelmesi. Bunun için yatırım ve iyi prodüksiyonlar yapmaya çalışıyoruz” dedi.

YENİ SEZONA “SİNAN”LI GİRİŞ

Yaz aylarını nasıl değerlendireceklerini anlatan Aydın Sigalı, yeni sezona ilişkin müjdeyi Yeni Şafak ile paylaştı: “Önümüzdeki sezonun repertuvarını hazırlıyoruz. Büyük ihtimal ‘Sinan’ oyunuyla başlayacağız. Bir de deprem konulu metin hazırlatıyoruz. Yılda iki büyük prodüksiyonumuz olacaksa bunların biri bizden, biri de evrensel... Londra'da ya da Berlin'de değil, Kocaeli'de tiyatro yapıyoruz ve buradan bakıyoruz hayata. Ağustos ayında açık hava oyunlarıyla seyirciyle buluşacağız. ‘Radyo-yu Hümayun’ müzikalimizi sahnelemeyi planlıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz var. Sahne kapandı, tatildeyiz deme lüksümüz yok. Hem Geleneksel Türk Tiyatrosu hem de kukla tiyatrosu birimimizin çalışmalarına temmuz sonunda yeniden başlayacağız. Tiyatro okulumuzu revize edip yeniden açma hedefimiz var.”

TİYATRO KONUŞAN BAŞKAN BÜYÜK ŞANS

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın sanata olan desteği de Kocaeli ŞT’nin başarısında önemli bir rol oynuyor. Sigalı, birçok ilde şehir tiyatrolarının zorluk yaşadığına dikkat çekerek kendilerine sağlanan desteği şöyle anlattı: “Tahir Büyükakın başkanımızın desteğiyle kendimizi daha görünür kıldık. Kılıçarslan oyunumuzun maliyetli olabileceğini öngörerek bir sunum yaptım kendisine. ‘İnsana yatırım daha kıymetli, bu maliyet karşılanır’ dedi. Oyunumuzu yüksek maliyetine rağmen sahneledik ve çok iyi tepkiler aldı. Önceki Devlet Tiyatroları Genel Müdürümüz Mustafa Kurt bana ‘Ne şanslı bir yerde tiyatro yapıyorsun. Bu kentte tiyatro konuşabilen bir başkan var’ dedi. Örnek olması gerekiyor. İçine kapalı, sadece kendi dünyanızdan baktığınızda kente hizmet vermiş olmuyorsunuz.”

13 OYUN SAHNELENDİ

Kocaeli ŞT 2023-2024 sezonunda; dram, komedi, absürt komedi, trajikomik ve çocuk oyunu olmak üzere beş türde toplam 13 oyun sahneledi. Bu oyunlardan en dikkat çekenleri Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi, Vişne Bahçesi, Kılıçarslan, Savaş ve Barış olurken; Aradığın Seni Arayandır, Hiç Kimsenin Öyküsü, Yoldan Çıkan Oyun, Radyo-yu Hümayun, Masanın Altında, Tamamen Doluyuz, Evvel Zaman İçinde, Minik Bulut Minnak ve Hayal Perdesi de sezon içinde sahnelenen diğer oyunlar arasında yer aldı.







