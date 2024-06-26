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Hayat

'Helikopter' Buhara yolcusu

Oyuncu ve yönetmen Kemal Başar, Tuncer Cücenoğlu’nun “Helikopter” oyununu Özbekistan’ın Buhara şehrinde sahneleyecek.

04:00 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:05 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Başar.
Kemal Başar.

Türk dünyasının kültür ve sanat yoluyla bir arada olmasını hedefleyen sanatçı, Türk tiyatrosunun Türk cumhuriyetlerinde tanıtılması için çalışıyor. Türk kültürü ve sanatının yüksekliğini Batı'ya gösterebilmek için bu projeyi hayata geçirdiğini belirten Başar, “Bunu Prof. Aybek Kopadze dostumla onun koordinatörlüğünde yapıyoruz. Projemi ona ifade ettim. Özbekistan’da, kadim kent Buhara’da Buhara Devlet Drama, Dans ve Müzik Tiyatrosu’nda Tuncay Cücenoğlu’nun Helikopter eserini yöneterek başlıyorum. Türk Cumhuriyetlerinde iki sene içinde çeşitli Türk eserleri yöneteceğim” dedi.



#Aktüel
#Kemal Başar
#Tuncer Cücenoğlu
#Özbekistan
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