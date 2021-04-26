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Hayat Hem koruyorhem iyileştiriyor Zeytin yaprağı çayı Kovid-19a karşı etkili
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Hem koruyor hem iyileştiriyor: ​Zeytin yaprağı çayı Kovid-19’a karşı etkili

Hem koruyor hem iyileştiriyor: Zeytin yaprağı çayı Kovid-19’a karşı etkili

Üç üniversite ve üç devlet hastanesinin zeytin yaprağı çayının koronavirüse karşı etkinliğiyle ilgili yaptığı çalışma şaşırtıcı sonuçlar verdi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Zeytin yaprağı çayının koronavirüsün hem tedavisi hem önlenmesinde koruyucu etkisi olacağı gördük. Sabah 1, akşam 1 fincan şeklinde günde 2 kez tüketilebilir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hem koruyor hem iyileştiriyor: ​Zeytin yaprağı çayı Kovid-19’a karşı etkili
15 hekimin yer aldığı çalışma demleme zeytin yaprağı çayının vücudun savunma sisteminin bazı hücrelerini aktive ettiği ve gücünü artırdığını gösterdi.

Vücüdu koronavirüse karşı korumada doğal tedavilerin rolü araştırılıyor. Zeytin yaprağı çayı da bu doğal tedavilerden biri. Bu çayın bağışıklık sistemini desteklediği biliniyordu. Türkiye’den bir grup bilim insanı bu etkinliği laboratuvar ortamında araştırdı. Türkiye’de 3 üniversite ve 3 devlet hastanesinden 15 hekimin katılımıyla gerçekleşen çalışma, demleme zeytin yaprağı çayının laboratuvar ortamında vücudun savunma sisteminin bazı hücrelerini aktive ettiği ve gücünü artırdığını gösterdi.

Muhammed Emin Akkoyunlu
Muhammed Emin Akkoyunlu

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KLİNİK BOYUTU ARAŞTIRILIYOR

  • Çalışma ekibinde yer alan Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Bu bir laboratuvar çalışmasıydı ve bu çalışmalar her zaman birebir kliniğe yansımaz. O nedenle şu anda da araştırmanın 2’nci ayağı olarak zeytin yaprağı çayını hastalara veriyoruz. Hastalık öncesinde hastalığa yakalanmayı azaltıp azaltmadığı araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı onayı ile birlikte şu anda araştırmanın klinik boyutu araştırılıyor” diye konuştu.

BAŞARILI OLDU

Laboratuvar sonuçlarına göre araştırmanın başarılı olduğunu aktaran Akkoyunlu, “Kısmi de olsa zeytin yaprağı çayının vücutta bir fark oluşturduğunu gördük. İlk sonuçlar bizim için bir umut ışığı oldu. Zeytin yaprağı çayının usulüyle yapıldığında kısmen de olsa koronavirüsün hem tedavisi hem önlenmesinde koruyucu etkisi olacağı gördük. Laboratuvar çalışmalarında bu çayın savunma sistemi hücrelerindeki etkisine bakıldı. Lökositlerin makrofaj aktivitesini (bağışıklık sistemi üzerinde etki) kısmen de olsa etkilediğini ve gücünü artırdığını gördük. İlk çalışma ayrı ikinci çalışma ise ayrı yayın şeklinde olacaktır” dedi.

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NASIL TÜKETİLMELİ?

  • Çalışmada zeytin yaprağı çayının demleme şeklinde yapıldığını anlatan Prof. Dr. Akkoyunlu, “1 fincan kaynar suya 1 tatlı kaşığı kadar öğütülmüş zeytin yaprağını atıyorsunuz. 10 dakika demlendikten sonra tüketiyorsunuz. Sabah 1, akşam 1 fincan şeklinde günde 2 kez tüketilebilir. İnsanlar her gün sıcak içecek tüketiyor. Akşamları siyah çay tüketiliyor. Bunun yerine özellikle şu dönemde zeytin yaprağı çayını tüketebilirsiniz” önerisinde bulundu.
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