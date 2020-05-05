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Hayat Hepatit C ilaçlarının Kovid-19 tedavisinde potansiyel adaylar olduğu belirlendi
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Hepatit C ilaçlarının Kovid-19 tedavisinde potansiyel adaylar olduğu belirlendi

Hepatit C ilaçlarının Kovid-19 tedavisinde potansiyel adaylar olduğu belirlendi

Hepatit C tedavisinde kullanılan birçok ilaç, yeni tip koronavirüse karşı kullanılabilecek potansiyel adaylar olarak tanımlandı.

Haber Merkezi AA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Financial Express'in haberine göre, Johannes Gutenberg Üniversitesi Mainz'de (JGU) görevli bilim insanları, süper bilgisayar MOGON II'yi kullanarak açık veri tabanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19), yani SARS-CoV-2'nin belli başlı proteinlerine bağlanan 42 bin farklı içeriğin yöntemlerini inceledi.

Bilgisayar simülasyonlarının hesapları doğrultusunda hepatit C ilacı içerikleri simeprevir, paritaprevir, grazoprevir ve velpatasvir'in, SARS-CoV-2'yi çok güçlü bağlama eğilimine sahip oldukları, dolayısıyla enfeksiyonu engelleyebilecekleri bulgusu elde edildi. İki ay süresince 30 milyardan fazla tekil hesaplama yapıldığı belirtildi.

Sonuçları Dünya Sağlık Örgütü Bülteni'nde yayınlanan araştırmaya liderlik eden Profesör Thomas Efferth, bu bilgisayar simülasyonunun yıllardır moleküler kenetleme için kullanıldığını aktardı. Bildikleri kadarıyla bu yöntemle yeni tip koronavirüsü araştıran ilk ekip olduklarını belirten Efferth, "Birçok onaylanmış hepatit C ilacının tedavi için umut verici adaylar olduğunu bulmamız harika haber." değerlendirmesini yaptı.

Thomas Efferth, bulgularının, SARS-CoV-2 ve hepatit C virüslerinin aynı türden, bir diğer deyişle tek iplikçikli RNA virüsü olduğu gerçeğiyle desteklendiğini sözlerine ekledi.

Uzmanlar, Asya'da çeşitli hastalıklarda kullanılan Japon hanımelinin doğal içeriğinin, yeni tip koronavirüse karşı bir diğer güçlü aday olabileceğini de ifade etti.

Efferth, bundan sonraki süreçte bulgularının laboratuvar deneyleri ve klinik çalışmalarla test edilmesi gerektiğini söyledi.

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