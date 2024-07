Her imtihan Yaratıcı'ya her imkan şükre ulaştırır

Kapadokya her zaman bendeniz için büyülü, farklı ve dünya üstü bir yer oldu. 22 yıldır da bu duygum hiç değişmedi. Yıllar içinde üç tane tv dizisi çektim. Bu sefer oranın bana bir hediyesi oldu bu kitap. Tüm şiirler ve sözler beş ayda yazıldı. Tabii ki size bahşedilen bir ilhamla. Hikayesi ise şöyle oldu, her gece İnstagram storylere beni duygusal anlamda etkileyen şarkılar, müzikler eşliğinde bir fotoğrafımın üzerine yazdığım sözlerle başladı. Sonra o aforizmalara şiirler de eklendi. Ve bütün bu süreç ‘YARIM’ı oluşturdu. Şimdi okuyucusuyla buluşma yolculuğunda, dilerim insanların gönlünde bir yeri olur.

O yol ve yolculuk insanın yaşam felsefesi, varlığının önemli bir parçası ve değeri ise ilahi aşk olmaz mı? Kanaatimce hem dünyevi hem uhrevi zaten varış noktamız orası. Genel algı olarak kadın erkek üzerinden ilerleyen aşk olgusu aslında yaratılan her şeyin özünde vardır. Önce o duyguyla deneyimler, yanar, farkındalık noktanız gelişirse öğrenirsiniz. Sayın İbrahim Kalın’ın çok güzel bir sözü var: “Her imtihan bir imkan, her imkan bir imtihandır.” Yaşanılan her imtihan sizi Yaratıcı'ya, yaşanılan her imkan da şükre ulaştırır.