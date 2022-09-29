Her Şeyin Bir Saati Var: Zamanda Bir Gezinti

Her Şeyin Bir Zamanı Var Sergisi Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

Fatih Belediyesi “Zaman” ve “Saat” kavramlarını anlatan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. “Saatten Kastımız bizzat zamandır” mottosuyla hazırlanan sergide Mustafa Albayrak, İskender Giray, İsmet Doğan, Bünyamin Kara, Kerem Kurtuluş'un zaman ve saat temalı eserleri; Naim Arnas, Hayrettin Akpınar, Ömer Seyfi Aktülün, Bekir Cantemir, Alper Kanca, Hilmi Şenalp ve Cezeri Müzesi kolleksiyonlarından 11. yüzyıldan günümüze değişik saat örnekleri yer alıyor.

Her Şeyin Bir Zamanı var Sergisi 30 Eylül 2022 kapılarını ziyaretçilerine açacak ve 31 Aralık 2022 tarihine kadar Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde görülebilecek.