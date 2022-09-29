Hayat Her Şeyin Bir Saati Var Zamanda Bir Gezinti
AKTÜEL

Her Şeyin Bir Saati Var: Zamanda Bir Gezinti

Her Şeyin Bir Zamanı Var Sergisi 30 Eylül 2022 kapılarını ziyaretçilerine açacak ve 31 Aralık 2022 tarihine kadar Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Her Şeyin Bir Saati Var: Zamanda Bir Gezinti
Her Şeyin Bir Zamanı Var Sergisi Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

Fatih Belediyesi “Zaman” ve “Saat” kavramlarını anlatan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. “Saatten Kastımız bizzat zamandır” mottosuyla hazırlanan sergide Mustafa Albayrak, İskender Giray, İsmet Doğan, Bünyamin Kara, Kerem Kurtuluş'un zaman ve saat temalı eserleri; Naim Arnas, Hayrettin Akpınar, Ömer Seyfi Aktülün, Bekir Cantemir, Alper Kanca, Hilmi Şenalp ve Cezeri Müzesi kolleksiyonlarından 11. yüzyıldan günümüze değişik saat örnekleri yer alıyor.

Her Şeyin Bir Zamanı var Sergisi 30 Eylül 2022 kapılarını ziyaretçilerine açacak ve 31 Aralık 2022 tarihine kadar Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

Yaşasaydı 6 yaşında olacaktı

Yaşasaydı 6 yaşında olacaktı

Ödüren yemek sonrası Ece Melisa'nın annesi çağrı yaptı.
Böyle otomobil görülmedi

Böyle otomobil görülmedi

​Yeni otomobil dünyada çığır açacak.
Hepimize kültüreldiplomasi kapısı açacak

İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı.

​Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's büyüme tahminlerini yayınladı

Beşiktaş'ta planları bozan sakatlık

Beşiktaş'ta planları bozan sakatlık

​Yıldız oyuncunun milli takımdan sakat döndüğü açıklandı.

Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya geliyor.
James Bond'un filmiyle ünlendi

James Bond'un filmiyle ünlendi

Kentin turizmine katkı sağlıyor.

​AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.