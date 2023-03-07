Hikaye Okulu yaraları saracak

Abdullah Harmancı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, geliri Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen afetzedeler için kullanılmak üzere “Hikaye Okulu” düzenledi. Derslerin oturum yöneticiliğini, Kardelen Çocuk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Elif Tokkal’ın üstlendiği program, Zoom uygulamasından çevirim içi yapılıyor. Pazar akşamı Abdullah Harmancı’nın “Kanonun Küstah Bakışı” sunumuyla başlayan programda 12 Mart’ta “Hikayenin Saklı Bahçesi” başlığıyla Yıldız Ramazanoğlu, 19 Mart’ta “Fantastik Hikaye” dersiyle Naime Erkovan, 26 Mart’ta “Öyküde Mizaha Nasıl Ulaşılmalı?” konusuyla Özlem Metin, 2 Nisan’da “Bir Mücadele/Müdahale Biçimi Olarak Kurmaca” dersiyle Güray Süngü edebiyat meraklılarıyla bir araya gelecek.