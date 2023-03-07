Hikaye Okulu yaraları saracak

Depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay’a bir grup gazeteciyle Times of Türkiye’nin mihmandarlığında gittik. Dönüş yolumuzda Opera Sanatçısı Didem Balık’la karşılaştık. İki gün önce bir grup sanatçıyla Hatay’a gelip döndüklerini, daha sonra ikiz kardeşi Sinem’i de alıp geri geldiğini söyleyen Balık, normalleşmenin henüz erken olduğunu ifade etti.