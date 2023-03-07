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Hayat

Hikaye Okulu yaraları saracak

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, geliri Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen afetzedeler için kullanılmak üzere “Hikaye Okulu” düzenledi. Derslerin oturum yöneticiliğini, Kardelen Çocuk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Elif Tokkal’ın üstlendiği program, Zoom uygulamasından çevirim içi yapılıyor.

04:00 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Abdullah Harmancı

Abdullah Harmancı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, geliri Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen afetzedeler için kullanılmak üzere “Hikaye Okulu” düzenledi. Derslerin oturum yöneticiliğini, Kardelen Çocuk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Elif Tokkal’ın üstlendiği program, Zoom uygulamasından çevirim içi yapılıyor. Pazar akşamı Abdullah Harmancı’nın “Kanonun Küstah Bakışı” sunumuyla başlayan programda 12 Mart’ta “Hikayenin Saklı Bahçesi” başlığıyla Yıldız Ramazanoğlu, 19 Mart’ta “Fantastik Hikaye” dersiyle Naime Erkovan, 26 Mart’ta “Öyküde Mizaha Nasıl Ulaşılmalı?” konusuyla Özlem Metin, 2 Nisan’da “Bir Mücadele/Müdahale Biçimi Olarak Kurmaca” dersiyle Güray Süngü edebiyat meraklılarıyla bir araya gelecek.


#Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği
#Deprem
#Yardım
#Hikaye Okulu
1 saat önce
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Hikaye Okulu yaraları saracak
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