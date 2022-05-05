Hollywood filmlerinin kurtarıcısı: Çin

Son yıllarda Hollywood çatısı altındaki ABD’li film şirketlerini satın alan ve ülkenin sinema sektörünün ticari hacmini kullanan Çin, Hollywood üzerindeki etkisini gün geçtikçe artırıyor. 1994 yılında Çinli seyirciyle buluşan ilk Hollywood filmi “Kaçak”ın ardından, Çin hükümeti ülkede yayınlanacak yıllık yabancı film kotasını 40’a kadar yükseltti. Çin’de sinema salonu sayısı geçen yıl itibariyle 80 bini aşarken, Çinli şirketler de Hollywood çatısı altındaki film yapımcısı şirketlerin hisselerinin çoğunu satın almak için harekete geçti.

Sansür devrede

Hollywood çatısı altındaki yapımcı şirketler, Çin’in sinema pazarından pay almak için Pekin yönetimini rahatsız edecek oyuncu, senaryo, diyalog veya sahneleri çıkarmak durumunda kalıyor. Çin’in 2021 yılında 7,3 milyar dolara ulaşan sinema gişe hasılatı ABD’li film yapımcılarının iştahını kabartırken, Çin’i “kurtarıcı” olarak öne çıkarıyor. Bu kapsamda 2009’da gösterime giren “2012: Dünyanın Sonu” filminde insanlığın büyük çoğunluğu yok olma tehlikesiyle karşılaşırken, Çin’in geliştirdiği devasa gemiler geride kalan insanları kurtarıyor.

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