Hayat Hülya Koçyiğit Fatma Girikle olan anısını anlattı O rolü için ben ise hayranlıktan ağladım
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Hülya Koçyiğit Fatma Girik'le olan anısını anlattı: O rolü için ben ise hayranlıktan ağladım

“Film Gibi Hayatlar” programının yeni bölümünü geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Fatma Girik’e ayıran Hülya Koçyiğit sanatçıyla ilgili kendisini ağlatan bir anısını paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hülya Koçyiğit Fatma Girikle olan anısını anlattı: O rolü için ben ise hayranlıktan ağladım
Hülya Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar” programının yeni bölümünü Fatma Girik’e ayırdı.

Hülya Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar” programının yeni bölümünü, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren yakın dostu Fatma Girik’e ayırdı.

Yayına “Sinemamızın çınarı, canım arkadaşım Fatma Girik’i kaybettik. Acımız çok büyük” diyerek başlayan Koçyiğit, sanatçıyla ilgili bir anısını paylaştı:

“Memduh’la (Ün) yaptıkları bir Film vardı. Bir sahne için saçlarını kazıtması gerekiyor. Beni aradı, ‘Yarın böyle bir sahne var, gelsene’ dedi. Koşa koşa gittim. Bir yandan o güzelim uzun, simsiyah saçlar kazınıyor, bir yandan gözünden yaşlar akıyor. Ben tutamıyorum kendimi, ağlıyorum. O ağlıyor. Ama o rolü için ağlıyor, ben hayranlıktan ağlıyorum.”

Fatma Girik hayatını kaybetti
HAYAT
Fatma Girik hayatını kaybetti

Sanatçı Hülya Koçyiğit Fatma Girik'i TVNET'e anlattı
OYNAT 02:12
Sanatçı Hülya Koçyiğit Fatma Girik'i TVNET'e anlattı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Fatma Girik'in yakın dostu olan sanatçı Hülya Koçyiğit yaşadığı üzüntüyü TVNET'e anlattı.


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