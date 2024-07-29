İadesi sağlanan eserlerimizi yalnız bırakmadık

Yılın ilk altı ayında 6 milyon 200 bin yabancı turistin tatil yaptığı Antalya’nın, aynı dönemde müze ve ören yerlerini 1 milyon 112 bin 261 yerli ve yabancı vatandaş ziyaret etti. Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Antalya’nın ören yerleri ve müzelerinde ziyaretçi sayısının artışının; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Geleceğe Miras” projesinden ve yurt dışından iadesi sağlanan eserlerin Antalya Müzesi’nde sergilenmesinden kaynaklandığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, turistik ziyaretlerin yoğun olduğu birçok noktada hayata geçirdiği gece müzeciliği uygulaması hakkında da bilgi veren Mustafa Demirel, Antalya Müzesi’nin 21.00’e, Side, Patara ve Aspendos ören yerlerinin ise gece saat 22.30’a kadar açık olduğunu dile getirdi. Demirel, “Antalya Müzesi şu an itibariyle yaklaşık 75 bin ziyaretçi misafir etti, hak ettiği ziyaretçi sayısı bu değil. Buna yönelik gece müzeciliği kapsamında saat 21.00’e kadar olan süreçte müzemiz ziyarete açık. İnşallah yılın kalan kısmında ve 2025 yılında müzemizin ziyaretçi sayısının artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.