Hayat İçimdeki Çocuk sergisinin süresi yoğun ilgi üzerine uzatıldı
KÜLTÜR SANAT

İçimdeki Çocuk sergisinin süresi yoğun ilgi üzerine uzatıldı

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminin önemli yapılarından biri olan Nakkaştepe’deki Abdülmecid Efendi Köşkü 16. İstanbul Bienali süresince Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç koleksiyonundan seçki niteliğindeki “İçimdeki Çocuk” sergisi yoğun ilgi üzerine uzatıldı. Sergi 29 Aralık tarihine kadar gezilebilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçimdeki Çocuk sergisinden büyük beğeni alan bir çalışma
İçimdeki Çocuk sergisinden büyük beğeni alan bir çalışma

Açıldığı 20 Eylül 2019’dan bu yana yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği sergi, yoğun ilgi nedeniyle 29 Aralık’a kadar uzatıldı.

Ömer M. Koç’un tüm safhalarını titizlikle takip ettiği sergi, Türkiye’den ve dünyadan 60 kadar sanatçının 17’inci yüzyıldan günümüze geniş bir döneme yayılan 100’den fazla yapıtını bir araya getiriyor.

Sanat danışmanlığını Károly Aliotti’nin üstlendiği “İçimdeki Çocuk” sergisi, resimden fotoğrafa, heykelden yerleştirmeye çok çeşitli teknik ve malzemelerle üretilmiş işleri odağına alırken, ziyaretçilerini, zamanla kaybetmeye yüz tuttukları içlerindeki çocukları dinlemeye davet ediyor.

  • İçimdeki Çocuk sergisi hakkında
  • Károly Aliotti’nin sanat danışmanlığında gerçekleşen “İçimdeki Çocuk” sergisi, genellikle çocukluk döneminde var olan fakat yetişkinlerin yaş aldıkça kaybettiği; merak uyandıran ve sınırların zorlanmasına neden olan, imkansızın tanımını bilmeyen çocuk aklını, içimizdeki çocuğu dinlemeye davet ediyor. Küçük Prens’in yazarı ünlü yazar Antoine de Saint Exupéry’nin “Her yetişkin önce çocuktu… Ama pek azı bunu hatırlıyor” sözünü hatırlatan sergi, Picasso’nun yağlı boya tablosundan, Küçük Prens’in orijinal çizimlerine, çağdaş sanattan, bu sergiye özel üretilen enstalasyonlara ziyaretçilerin içlerindeki çocuğa bir yolculuk vadediyor.
  • İçimdeki Çocuk sergisi Pazartesi hariç haftanın her günü 11:00 ile 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Sergide yer alan sanatçılar ise şöyle;

“İçimdeki Çocuk”; Francesco Albano, Murat Balcı, Ronit Baranga, Yto Barrada, Bertozzi & Cassoni, Stefano Bombardieri, Claudio Bravo, David Breuer-Weil, Paul Carey, Jean Baptiste Carpeaux, Keith Carter, Loris Cecchini, Taner Ceylan, E.V.Day, Antoine de Saint-Exupéry, Snyder Dean, Maurice Denis, Nezaket Ekici, Yael Erlichmann, Jan Fabre, Nancy Fouts, Françoise Gilot, Murat Gök, Simon Groves & Tracy Johnson, Mona Hatoum, Kenny Hunter, John Isaacs, Ahmet Doğu İpek, Juneau Projects, Clementine Keith-Roach, Alicja Kwade, Lloyd le Blanc, Fabien Mérelle, Luc-Olivier Merson, Polly Morgan, Ordinary Architecture, İrfan Önürmen, Ferhat Özgür, John Campbell Phillips, Pablo Picasso, Patricia Piccinini, Wilfred Pritchard, Tawatchai Puntusawasdi, Elsa Sahal, Michael Schwarze, Erinç Seymen, Carolein Smit, Yaşam Şaşmazer, Sam Taylor-Wood, Hale Tenger, Seyhun Topuz, Mehmet Ali Uysal, Levi Van Veluw, Fabio Viale, Andy Warhol, Bedwyr Williams, Daphne Wright, Erwin Wurm, Damla Yalçın’ın da aralarında olduğu birçok anonim sanatçının eserlerine ev sahipliği yapıyor.

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Haftanın filmleri: Küçük Veysel'in kardeşi için verdiği büyük mücadele
FOTOĞRAF 15
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Recep İvedik 6
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Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar ile senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı Recep İvedik serisinin altıncı filmi izleyici ile buluşacak.
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Togan Gökbakar'ın yönettiği film, Konya'da kuru fasulye festivaline davet edilen Recep İvedik'in, seyahat acentesinin hatası sonucu kendini Konya yerine Kenya'da bulması sonucu yaşanan komik olaylar etrafında dönüyor.
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Gökbakar'a başrolde Nurullah Çelebi'nin eşlik ettiği filmde; Furkan Bayraktar, Somer Karvan, Chidi Benjamin John, Kepsin Misodi Teke, Mbaye Dieng ve Lorraine Kadye gibi isimler rol aldı.
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Yaralı Keklik
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Yönetmen koltuğunda Taner Tunç'un oturduğu Yaralı Keklik adlı filmin başrollerini Alper Pehlivan, İbrahim Kalkan, Dilek Canbay, Emir Öner, Hüseyin Erkanlı ve Mustafa Tekin paylaşıyor.
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Senaryosunu Hakan C. Yazıcı'nın kaleme aldığı film; hasta olan kız kardeşine, yaralı bulduğu kekliği iyileştirip özgürlüğüne kavuşturacağına söz veren bir gencin; kekliğin ortadan kaybolması sonrasında sözünü tutmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.
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Pavarotti
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Oscar ödüllü sinemacı Ron Howard'ın yönettiği belgesel film Pavarotti, bir müzik efsanesi olan Pavarotti'nin hayatına bir bakış sunuyor.
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Film, Pavarotti'nin aile arşivleri, yayımlanmamış parçalar ve anlatılmamış hikayeleri ile izleyiciyi zamanda bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.
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Onun Adı Petrunya
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Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Stefan Vujisic, Suad Begovski, Simeon Moni Damevski ve Violeta Sapkovska'nın rol aldığı Onun Adı Petrunyayı Teona Strugar Mitevska yönetti.
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Üsküplü yönetmen, dram türündeki bu filminde Kuzey Makedonya'da Teofanya Bayramı kutlamaları sırasında sadece erkeklerin katılması adet görülen ritüelde, süregelen düzene çomak sokan bir kadının hikayesini anlatıyor.
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Hapşuu
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Haftanın animasyon türündeki yapımı Hapşuu; TRT Çocuk'un çizgi karakteri Hapşu ile arkadaşlarının yeni maceralarını bu kez beyaz perdede seyirciyle buluşturacak.
Haftanın filmleri: Küçük Veysel'in kardeşi için verdiği büyük mücadele
Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar ile senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı "Recep İvedik" serisinin altıncısı başta olmak üzere Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 5 film vizyona girecek. Dikkat çeken filmlerden biri olan Yaralı Keklik isimli filmde hasta olan kız kardeşine verdiği sözü tutmaya çalışan bir çocuğun verdiği mücadeleye şahitlik edeceğiz.
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“Hutbelerde neden Atatürk’ün adı geçmiyor” diye istismar siyaseti yapanlara tarihi cevap arşivden çıktı. Atatürk, 5 Mart 1924 tarihli kararname ile hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasaklamış. Tüm valiliklere gönderilen kararnamede kişilere değil, millete ve Cumhuriyet’e dua edilmesi isteniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak
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Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor. Kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar banka şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek. Düzenlemenin 2020 yılında uygulamaya alınması için 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması için çalışma başlatılacak.

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