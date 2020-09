İki yüz on bin kahraman aranıyor: SMA Tip-1 hastası 17 aylık Demir Ali bebek yardım bekliyor İki yüz on bin kahraman aranıyor: SMA Tip-1 hastası 17 aylık Demir Ali bebek yardım bekliyor SMA Tip-1 hastası Demir Ali bebeğin ABD’de uygulanan tedavi için 2,1 milyon avroya ihtiyacı var. Demir Ali’nin yüzde 95 başarı sağlayan bu tedaviyi alabilmesi için 8 aydan kısa bir zamanı kaldı. Anne Ezgi Bayraktar, “Oğlumun yaşaması için her biri 10 avro bağışta bulunacak 210 bin kişi arıyoruz” dedi.

Aybike Eroğlu 10 Eylül 2020, 00:38 Yeni Şafak