İlgi var bilgi yok

Özdemir Asaf’ın şiirlerini Fransızca’ya çeviren Gaye Petek, Türk yazarlara ve şairlere ilgi olduğunu fakat bunların okura ulaşamadığına dikkat çekti. Petek “Yabancı dilde yazılan şiirler için birilerinin harekete geçmesi gerek. Yıllar önce Nazım Hikmet’in şiirleri yayınlandı. Dino ailesi bu konuda bir bilinç yarattı. Ama her seferinde birilerinin önayak mı olması gerekiyor? Çağdaş yazarlara baktığınızda siyasi sorunsalı olanlar Avrupa’yı daha çok ilgilendiriyor. Bir yazar zor zamanlar geçirirse ondan daha çok bahsediliyor. Birinin hapiste olması onun her zaman iyi bir yazar olduğu anlamına gelmez. Çeviri konusunda girişimler var ama yeterli değil” diye konuştu.

AVANGARD BİR YANI VAR

Timour Muhidine ise bugüne dek Cahit Sıtkı, Ahmet Haşim, Melih Cevdet gibi isimlerin Fransızcaya çevrildiğini hatırlattı. Muhidine, “Türk edebiyatı aslında Avrupai bir tür. Avangard bir yanı var. Fransadaki okurlar ve yayıncılar da buna kapalı değil ama sadece bilgi eksikliği var” dedi. Muhidine Turgut Uyar’ı çevirmekte çok zorlandığını kaydederek, “Cemal Süreya ve İlhan Berk’i çevirmek zor. Sürreal imgeler kullanıyorlar” dedi.