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KÜLTÜR SANAT

İlgi var bilgi yok

Fransız Kültür Merkezi’nin düzenlediği “Fransızca’da Türk Yazarlar” adlı konferansta Türk edebiyatının Fransızcaya çevirisi ele alındı. Çevirmenler Gayet Petek ve Timour Muhidine ile yayıncı Patrice Rötig’n konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik, oyuncu Cansel Elçin tarafından seslendirilen Orhan Veli ve Özdemir Asaf şiirleriyle başladı. Dinletinin ardından Türk edebiyatının Fransa’daki yeri ve yayın politikası masaya yatırıldı.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
Konferansa katılan Gaye Petek ve Timour Muhidine, Türkçeden Fransızca’ya yapılacak çevirilerin artması gerektiğini kaydetti.
Konferansa katılan Gaye Petek ve Timour Muhidine, Türkçeden Fransızca’ya yapılacak çevirilerin artması gerektiğini kaydetti.

Özdemir Asaf’ın şiirlerini Fransızca’ya çeviren Gaye Petek, Türk yazarlara ve şairlere ilgi olduğunu fakat bunların okura ulaşamadığına dikkat çekti. Petek “Yabancı dilde yazılan şiirler için birilerinin harekete geçmesi gerek. Yıllar önce Nazım Hikmet’in şiirleri yayınlandı. Dino ailesi bu konuda bir bilinç yarattı. Ama her seferinde birilerinin önayak mı olması gerekiyor? Çağdaş yazarlara baktığınızda siyasi sorunsalı olanlar Avrupa’yı daha çok ilgilendiriyor. Bir yazar zor zamanlar geçirirse ondan daha çok bahsediliyor. Birinin hapiste olması onun her zaman iyi bir yazar olduğu anlamına gelmez. Çeviri konusunda girişimler var ama yeterli değil” diye konuştu.

AVANGARD BİR YANI VAR

Timour Muhidine ise bugüne dek Cahit Sıtkı, Ahmet Haşim, Melih Cevdet gibi isimlerin Fransızcaya çevrildiğini hatırlattı. Muhidine, “Türk edebiyatı aslında Avrupai bir tür. Avangard bir yanı var. Fransadaki okurlar ve yayıncılar da buna kapalı değil ama sadece bilgi eksikliği var” dedi. Muhidine Turgut Uyar’ı çevirmekte çok zorlandığını kaydederek, “Cemal Süreya ve İlhan Berk’i çevirmek zor. Sürreal imgeler kullanıyorlar” dedi.

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