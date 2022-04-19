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Hayat İman Ayetleri Hat Sergisi Zeytinburnunda
KÜLTÜR SANAT

İman Ayetleri Hat Sergisi Zeytinburnu’nda

İman Ayetleri Hat Sergisi, bu kez Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Törene Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, Albayrak Grubu üst düzey yöneticileriyle birlikte hat sanatı gönüllüleri katıldı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İman Ayetleri Hat Sergisi Zeytinburnu’nda
Hat sergisinini açılış törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, Albayrak Grubu üst düzey yöneticileriyle birlikte hat sanatı gönüllüleri katıldı.

İman Ayetleri Hat Sergisi, bu kez Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Törene Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, Albayrak Grubu üst düzey yöneticileriyle birlikte hat sanatı gönüllüleri katıldı. 12 hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı hat eserleri, daha önce Ayasofya Camii’nde sergilenmiş ve sergilendiği süreçte Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanmıştı. “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ve günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan sergi, 10 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilir.

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