Hayat Hat ziyafeti Beyoğlunda 2022 Albayrak Hat Takvimi sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
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Hat ziyafeti Beyoğlu’nda: 2022 Albayrak Hat Takvimi sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

‘2022 Albayrak Hat Takvimi’ sergisi , Beyoğlu’ndaki Kumbaracı Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 12 ayrı seçkin hattatın gelenekseli ve moderni harmanlayarak hazırladığı eserlerde, Kur’an-ı Kerim’deki “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ayetler yer alıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hat ziyafeti Beyoğlu’nda: 2022 Albayrak Hat Takvimi sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Albayrak Hat Takvimi Sergisi, yıl sonuna kadar farklı noktalarda sergiye açılacak.

‘2022 Albayrak Hat Takvimi’ sergisi , Beyoğlu’ndaki Kumbaracı Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 12 ayrı seçkin hattatın gelenekseli ve moderni harmanlayarak hazırladığı eserlerde, Kur’an-ı Kerim’deki “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ayetler yer alıyor.

29 MART’A KADAR SERGİLENECEK

  • İş insanları, sporcular ve sanatseverlerin katıldığı açılış programında konuşan Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat şunları söyledi: “Albayrak Grubu olarak son 10 yıldır, kültür ve sanat çalışmalarına katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 8 yıldır düzenlediğimiz hat takvimimizi, bu yıl ‘Ey iman edenler’ hitabıyla başlayan 12 ayet ile sergiliyoruz. Ayasofya Camii’nde de sergiledik. Bugün ise İstanbul’un kültür ve sanat merkezi Beyoğlu’nda, Kumbaracı Sanat Galerisi’nde sergimizi açıyoruz. Hat sergimize tüm halkımızı davet ediyoruz.”

Kumbaracı Sanat Galerisi sahibi Ebubekir Mete ise “Albayrak Grubu’nun bu anlamlı sergisine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. İnşallah, galerimizde sergilenen iman ayetlerinden oluşan bu nadide eserler hepimizin kalbine işler.” dedi. Kurdele kesimi ile açılışı yapılan Albayrak Hat Sergisi, katılımcılar tarafından tek tek incelendi. Sergi 29 Mart’a kadar ziyaretçilere açık olacak. Albayrak Hat Sergisi yıl sonuna kadar farklı noktalarda sergiye açılacak.

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