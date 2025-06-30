İngiliz müzik grubu Massive Attack’tan Filistin’e destek mesajı

Başkent Üsküp’te bulunan Şehir Parkı’ndaki ARM Stadyumu’nda sahneye çıkan grup, Filistin’de yaşananlara dikkat çekti. İngiliz grup, sahnedeki ekranda Gazze’de yaşanan zulme dikkati çekerken seyirciler de “Özgür Filistin” sloganları attı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, fotoğrafı ekrana yansıtıldığı esnada yuhalandı. Massive Attack, 26 Haziran’da Sırbistan’daki konseri de dahil olmak üzere sahne aldığı birçok kentte Filistin’e destek mesajı vermişti.