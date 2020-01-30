Hayat İnsan göçer sanat kalır
KÜLTÜR SANAT

İnsan göçer sanat kalır

Zeytinburnu Belediyesi’nin ev sahipliğinde 200 sanatçının katıldığı “Göç Sanatı” etkinliği büyük ilgi gördü. Türk Arap Medya Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte göçmen sanatçıların resim heykel alanında eserleri de sergilendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Göç Sanatı Etkinliği
Göç Sanatı Etkinliği

Sanat ve edebiyat dünyasından birçok isim ile farklı coğrafyalardan Türkiye’ye yerleşen yaklaşık 200 sanatçı, “Göç Sanatı” programında bir araya geldi. Türk Arap Medya Derneği ile Göç Sanatçıları Derneği’nin düzenlediği, göçmen sanatçıların resim ve heykel alanında eserlerinin yer aldığı sergi ile şiir ve müzik dinletisinden oluşan program, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. “Yeni Hayat Yeni Sanat” teması altında hazırlanan programın açılışında konuşan Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, herkesin bu dünyadan göç edeceğine işaret ederek, “İnsan hayatın her merhalesinde bir göç yaşar. Bazen bu ruhi, bazen de bedeni olur. Fakat sanatçılar her iki hali birlikte yaşayanlardır” dedi.

DÜNYAYI KUCAKLAYAN EV

  • Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, Zeytinburnu’nun göçle kurulan bir ilçe olduğunu belirtti. Zeytinburnu’nun sadece Orta Doğu’dan değil dünyanın birçok yerinden insana ev sahipliği yaptığını vurgulayan Arısoy, “Dünyanın dört bir yanından insanların bir araya gelerek kurdukları, barış ve huzur içinde yeni bir kimya oluşturdukları müstesna bir ilçemizdir” diye konuştu. Programa konuk olan İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu ise “Arap Baharı”nın Orta Doğu’da birçok göçe sebebiyet verdiğini, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük sığınmacı akımı olan Suriye’den göçlerin bunların en büyüklerinden olduğunu anlattı. Program, plaket takdiminin ardından sona erdi.

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