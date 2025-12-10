İnternette çok satılan oyuncak için acil toplama kararı

ABD’de üretilen Crayola markalı “pip-Cubes” adlı manyetik yapı küpleri, çocukların güvenliğini tehlikeye atabilecek bir risk taşıyor. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), çocukların küplerdeki mıknatısları yutması durumunda ciddi yaralanmalara yol açabilecekleri gerekçesiyle ürünün acilen geri çağrılmasına karar verdi. Yetkililer, söz konusu ürünün 2025 yılı Mayıs ile Temmuz ayları arasında Michaels mağazaları, Michaels.com ve Amazon üzerinden satışa sunulduğunu açıkladı.





Çocuklar için tehlike oluşuyor

CPSC açıklamalarına göre, pip-Cubes setlerinin bazı ürünlerinde yer alan mıknatıslar, küplerin dikişlerinden ayrılabiliyor. Bu durum, çocukların küçük mıknatısları yutabilme riskini artırıyor. Güvenli oyuncaklar üretme konusunda tanınan Crayola markasının, üçüncü taraf üreticilerinin denetimsizliği nedeniyle böyle bir soruyla karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Uzmanlar, ebeveynlerin oyuncakları düzenli olarak kontrol etmelerinin önemine dikkat çekiyor.

Geri çağrılan ürünlerin detayları belli oldu

CPSC, geri çağrılan ürünlerin detaylarına ilişkin bilgileri de kamuoyuyla paylaştı. Crayola'nın CreateOn serisi altında satılan pip-Cubes setlerinin cesur renkler ve parlak serileri bulunuyor. Setlerin parçaları 24 ve 27’lik seçeneklerle satışa sunulmuş. İlgili ürünlerin model ve UPC numaraları şu şekilde belirtildi:





Model 1000199 – UPC 850067300199

Model 1000243 – UPC 850067300243

Model 1000205 – UPC 850067300205

Model 1000250 – UPC 850067300250





Şirketten özür açıklaması geldi