İslam sanatından ilham alıyoruz

İstanbul Tasarım Merkezi ve Ensar Vakfı işbirliğiyle düzenlenen İslam Sanatları’nda Geometrik Desenler Çalıştayı bugün sona eriyor. Bu yıl koordinatörlüğünü Polonyalı matematikçi Prof. Dr. Miroslaw Majewski›nin üstlendiği, alt başlığı «Ahşap ve Çinide Geometrik Desenler» olan çalıştay yerli ve yabancı pek çok tasarımcıyı İstanbul’da ağırladı. ABD, İngiltere, Polonya, Özbekistan, İran ve Türkiye’den toplam 15 uzmanın katıldığı çalıştayın konuklarından biri ise Hindistan asıllı tasarımcı Ameet Hindocha idi. İngiltere’de yaşayan Hindocha Camberwell Sanatlar College’inden mezun. Hem Prens Charles’a ait geleneksel sanatlar okulunda hem de Londra Sanat Üniversitesi’nde ders veren Hindocha, 20 yıllık tasarımcı. Son 4 yıldır ise İslam sanatlarındaki geometrik şekiller üzerine çalışmalar yürütüyor ve kendi desenlerini üretiyor.

OSMANLI’DAKİ ONGEN SİSTEMİ BÜYÜLEYİCİ

Sanat, matematik, doğa ve deseni bir araya getirerek geometri üzerine yoğunlaşan sanatçı, İslam sanatında kullanılan desenleri inceliyor. “Nasıl çizildiklerini anlamaya çalışırken bu kadim sanata ilgi duydum. Sistemi çözdükten sonra daha çok işine giriyorsunuz. Mevcut desenlere bakarak ilham alıyorum. Bunları çözmeye çalışıyorum. Bu desenler İslam sanatında yaygın olarak kullanılmış; matematiksel ve geometri diliyle şekillenmiş. Evrende her şey ölçüdür, İslam sanatında da bu ölçü yaygın olarak kullanılmıştır. Bize ilham veriyor. Osmanlı dönemindeki ongen sistemini çok beğeniyorum. Sonsuza uzanan evrensel bir deseni ortaya çıkarıyor” diyor.