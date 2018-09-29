Hayat İslam sanatındanilham alıyoruz
KÜLTÜR SANAT

İslam sanatından ilham alıyoruz

İngiltere’deki Prens Charles’a ait tasarım okulunda ders veren Hintli tasarımcı Ameet Hindocha, İslam Sanatın Geometrik Desenler Çalıştayı’na katıldı. Hindocha, “Evrende her şey ölçüdür, İslam sanatında da bu ölçü yaygın olarak kullanılmış matematik diliyle şekillenmiştir. Bundan ilham alıyoruz” dedi.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
Hintli tasarımcı Ameet Hindocha
Hintli tasarımcı Ameet Hindocha

İstanbul Tasarım Merkezi ve Ensar Vakfı işbirliğiyle düzenlenen İslam Sanatları’nda Geometrik Desenler Çalıştayı bugün sona eriyor. Bu yıl koordinatörlüğünü Polonyalı matematikçi Prof. Dr. Miroslaw Majewski›nin üstlendiği, alt başlığı «Ahşap ve Çinide Geometrik Desenler» olan çalıştay yerli ve yabancı pek çok tasarımcıyı İstanbul’da ağırladı. ABD, İngiltere, Polonya, Özbekistan, İran ve Türkiye’den toplam 15 uzmanın katıldığı çalıştayın konuklarından biri ise Hindistan asıllı tasarımcı Ameet Hindocha idi. İngiltere’de yaşayan Hindocha Camberwell Sanatlar College’inden mezun. Hem Prens Charles’a ait geleneksel sanatlar okulunda hem de Londra Sanat Üniversitesi’nde ders veren Hindocha, 20 yıllık tasarımcı. Son 4 yıldır ise İslam sanatlarındaki geometrik şekiller üzerine çalışmalar yürütüyor ve kendi desenlerini üretiyor.

OSMANLI’DAKİ ONGEN SİSTEMİ BÜYÜLEYİCİ

Sanat, matematik, doğa ve deseni bir araya getirerek geometri üzerine yoğunlaşan sanatçı, İslam sanatında kullanılan desenleri inceliyor. “Nasıl çizildiklerini anlamaya çalışırken bu kadim sanata ilgi duydum. Sistemi çözdükten sonra daha çok işine giriyorsunuz. Mevcut desenlere bakarak ilham alıyorum. Bunları çözmeye çalışıyorum. Bu desenler İslam sanatında yaygın olarak kullanılmış; matematiksel ve geometri diliyle şekillenmiş. Evrende her şey ölçüdür, İslam sanatında da bu ölçü yaygın olarak kullanılmıştır. Bize ilham veriyor. Osmanlı dönemindeki ongen sistemini çok beğeniyorum. Sonsuza uzanan evrensel bir deseni ortaya çıkarıyor” diyor.

  • Doğa felsefesine odaklı
  • İngiltere’de çalışan Ahmet Hindocha, Prens Charles’e ait geleneksel sanatlar okulunda tasarım dersleri veriyor. Tasarıma olan ilginin arttığına dikkat çeken sanatçı, “Özellikle İslam sanatlarındaki desenler ilgi görüyor. Sadece Londra’dan değil, New York’tan, Slovenya’dan gelip derslere katılan var. Bilgisayarla herkes çizim yapabilir ama bizim tüm projelerimiz el yapımı. Bu da katılımcılara bir meditasyon gibi geliyor. Bu şekillerin doğadaki karşılığını keşfetmeye çalışıyorlar. Doğadaki tekrarı görüyor ve bunun felsefesini çiziyoruz.
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