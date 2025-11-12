İslam sanatının eserleri Londra’da sergileniyor

Kral Abdülaziz Dünya Kültür Merkezi (ITHRA) ve Sotheby's iş birliğinde düzenlenen sergi, Afganistan, Filistin, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'dan usta zanaatkarların elinden çıkan eserleri bir araya getirerek, İslam sanatında inanç, estetik ve zanaatkarlığın kesiştiği noktaları yeniden yorumluyor.

Minberler, Kur'an rahleleri, el yazması Mushaflar, çiniler, cam kandiller, oyma ahşap kapılar ve süs kemerleri gibi eserlerin yer aldığı sergi, mimari ve el sanatlarının ruhunu modern yaklaşımla ziyaretçilere sunuyor. Her bir eser, köklü gelenekleri günümüze taşıyan ustaların elinde yeniden hayat buluyor. İngiltere'nin başkenti Londra'daki bu yeni sergi, İslam dünyasının farklı bölgelerinde üretilen zanaatkarlık mirasını tek çatı altında buluşturarak, İslam inancının sanattaki yansımalarını ziyaretçilere aktarmayı hedefliyor. Turquoise Mountain Vakfı’nın Başkanlığını Shoshana Stewart, serginin küratörlüğünü ise vakfın Kreatif Direktörü Thalia Kennedy üstleniyor. Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's'in Londra'daki merkezinde açılan sergi, ay sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak.