İsrail askerleri tarafından vurulan çocuğun çizimleri mest etti

Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşleri'ne katıldığı sırada ilk olarak temmuz ayında ayağından yaralanan Mecd, geçen cuma günü de İsrail askerlerinin hedefi oldu. Plastik mermiyle başından vurulan küçük ressam şimdi yatağında elinden bırakmadığı kara kalemiyle Filistin direnişinin sembol isimlerini resmediyor.

Yaklaşık 400 kara kalem portre çalışması bulunuyor.

Rezzan hemşireyi de çizdi

Küçük yaşından itibaren kara kalem resim çizen Mecd'in, aralarında Hamas'ın kurucularından Şeyh Ahmed Yasin, Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat ve Gazze sınırındaki gösterilerde geçen haziran ayında İsrail askerlerince öldürülen "Filistin'in iyilik meleği" lakaplı Rezzan hemşirenin de bulunduğu yaklaşık 400 kara kalem portre çalışması bulunuyor.

Birkaç ay arayla İsrail şiddetine maruz kaldı.

Yarım kalan Arafat portresini tamamlamaya çalışıyor

Geçen cuma günü yaralanmadan önce Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat'ın portresini çizmeye başlayan Mecd, şimdi yatağında yarım kalan bu portreyi tamamlamaya çalışıyor. Birkaç ay arayla maruz kaldığı İsrail şiddeti nedeniyle küçük bedeni zayıf düşen Mecd, Arafat'ın portresini de en kısa sürede koleksiyonuna eklemeyi hedefliyor.

Ailesiyle birlikte yaşadığı Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nda yaralı yatağında konuşan Filistinli küçük ressam şöyle konuştu:

"Resim çizmek benim için çok önemli. 5 yaşımdan beri resim çiziyorum, 400'den fazla resmim var. Genellikle Filistinli liderleri, direnişçileri ya da sevdiğim diğer insanları resmediyorum."

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