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Hayat

İsrail Venedik Bienali’nde istenmiyor

İsrail'in, Gazze'ye uyguladığı soykırım nedeniyle Venedik Bienali'nden men edilmesi adına başlatılan imza kampanyasına dünya çapında 8 bini aşkın sanatçı destek verdi.

Sevda Dursun
Sevda Dursun
04:00 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 05:45 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

"Soykırım değil Sanat İttifakı (Art Not Genocide Alliance-ANGA)" tarafından başlatılan imza kampanyasında, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'nın bienalden men edilme kararına vurgu yapıldı. İsrailli sanatçıların kendilerine “ifade ve sanat özgürlüğü” için alan açılması talebi, kampanya aracılığıyla eleştirilerek “İsrail tarafından kapatılan Filistin tiyatrolarında ve edebiyat festivallerinde, bombalanarak yerle bir edilen Gazze'deki müzelerde, arşivlerde, yayınevlerinde, kütüphanelerde, üniversitelerde, okullarda ve evlerde ifade özgürlüğü yok” denildi.


#Venedik Bienali
#Gazze
#İsrail
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