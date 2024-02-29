İsrail Venedik Bienali’nde istenmiyor

"Soykırım değil Sanat İttifakı (Art Not Genocide Alliance-ANGA)" tarafından başlatılan imza kampanyasında, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'nın bienalden men edilme kararına vurgu yapıldı. İsrailli sanatçıların kendilerine “ifade ve sanat özgürlüğü” için alan açılması talebi, kampanya aracılığıyla eleştirilerek “İsrail tarafından kapatılan Filistin tiyatrolarında ve edebiyat festivallerinde, bombalanarak yerle bir edilen Gazze'deki müzelerde, arşivlerde, yayınevlerinde, kütüphanelerde, üniversitelerde, okullarda ve evlerde ifade özgürlüğü yok” denildi.