Hayat İsrailde Tatlıses konseri
KÜLTÜR SANAT

İsrail’de Tatlıses konseri

İbrahim Tatlıses İsrail’de sahneye çıktı. Batı Kudüs’teki konser mekanı ‘Sultan’ın Havuzu’nda (Sultan’s Pool) sahne alan Tatlıses, binlerce kişinin katıldığı etkinlikte sevilen eserlerini seslendirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail’de Tatlıses konseri
İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses İsrail’de sahneye çıktı. Batı Kudüs’teki konser mekanı ‘Sultan’ın Havuzu’nda (Sultan’s Pool) sahne alan Tatlıses, binlerce kişinin katıldığı etkinlikte sevilen eserlerini seslendirdi. Tatlıses; “Mavi Mavi”, “Evlerinin Önü Boyalı Direk”, “Dom Dom Kurşunu”, “Bir Kulunu Çok Sevdim”, “Esmersen Güzelsin” ve hafızalara kazınan diğer eserleriyle hayranlarını coşturdu. Sahnede hayranlarına seslenen Tatlıses, sağlık durumuna işaret ederek “Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor. Sizin dualarınızla ayaktayım” dedi. Hayranları da sık sık “İbo, İbo” tezahüratı yaparak şarkıcıya desteklerini gösterdi.

İbrahim Tatlıses vurulma anını ilk kez anlattı
FOTOĞRAF 20
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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses 14 Mart 2011 gecesi Maslak'ta uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Altı saat süren bir operasyon geçirdi ve iki hafta yoğun bakım ünitesinde kaldı.
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6 Nisan 2011'de tedavi için uçakla Almanya'ya götürüldü.<br>Sonraki yıllarda ABD'de beyin operasyonu yapıldı.<br>
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Çok uzun ve zor bir tedavi süreci geçiren Tatlıses sağlığına kavuştu.
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İLK KEZ ANLATTI<br>70 yaşındaki türkücü televizyon programında ilk kez o saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.<br>
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2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses vurulma anını şöyle anlattı:
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'KAFAMI YAN DÖNMESEM...'<br><br>\"Ben hissettim. Baktım kafamdan bir şeyler damlıyor doktora 'nedir bu hocam' dedim. 'Oradan damlayan kan' dedi. Kafamı yan dönmesem tam orta kısma gelecekmiş.\"<br>
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'LAVOBOYA BİLE GİDEMİYORDUM'<br><br>Ameliyattan sonraki süreçte inancını hiç kaybetmediğini belirten Tatlıses, \"Ben lavaboya gidemiyordum, ağzımdan sular akıyordu. O halden bu hale geldim Allah'ıma şükürler olsun. İyileşme sürecimde umudumu kaybettiğim hiç olmadı\" dedi.<br>
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'AİLEM HAKKINDA HİÇ KONUŞMADIM'<br><br>Aile içinde sorunlar yaşayan İbrahim Tatlıses \"Ben ailem hakkımda hiç konuşmadım. Sadece mesaj atarım anlayan anlar. Ailem hakkında konuşursam ayıp ederim. Onlar istediği kadar konuşsunlar. Melek'i, Dilan'ı konuşurken hiç duydunuz mu? Dilan eskiden konuşuyordu artık konuşmuyor. Konuşanlar da beni alakadar etmiyor, Urfa'daki kızımı kimse tanımaz. Keşke Dilan erkek olsaydı\" şeklide konuştu.<br>
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İbrahim Tatlıses vurulma anını ilk kez anlattı
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses 11 yıl önce uğradığı silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırıyla ilgili ilk kez konuşan Tatlıses ölümden döndüğü geceyi anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte İbrahim Tatlıses'in çok ses getiren açıklamaları şöyle...


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