​Istanbul Fellowship yayıncıları ağırladı

Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları - Istanbul Fellowship" kapsamında gerçekleştirilen "Dünyada Yayımcılık Pazarı" başlıklı söyleşiye, Avustralya, Vietnam ve Endonezyalı yayıncılar konuk oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) tarafından düzenlenen Istanbul Fellowship, etkinlik, söyleşi ve seminerlerle devam ediyor. Thai Ha Books Publishers House'u temsilen söyleşiye katılan yayıncı Hung Nguyen Manh, Vietnam'daki yayımcılık sektöründeki gelişmeleri anlatarak, yayımcılıkta adım adım ilerlemek yerine, büyük sıçrayışlara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Vietnam'da 200 kadar yayınevinin faaliyet gösterdiğini aktaran Manh, "Vietnam'da okuyucuların yüzde 30'u düzenli okuyor. (Vietnam'da) Bir kişi yılda 4,3 kitap okuyor, bunun 3'ü ders kitabı. Malezya'da bu sayı 12. En azından yılda 10 hatta 20 kitaba ulaşmalıyız." diye konuştu.

Manh, Vietnam'daki kitapların yaklaşık yüzde 80'inin telifli kitaplardan oluştuğunu ve çoğunlukla Amerika'dan yüksek telif ücretleriyle geldiğini söyleyerek, katılımcıları Vietnam'a davet etti.

Farklı ülkelerle ortaklık yapmak istediklerinin altını çizen Manh, şunları kaydetti:

"Kitaplar artık diplomasi için de kullanılıyor. Ben de bugün burada kitaplar üzerinden Vietnam adına diplomasi yapıyorum. Vietnam'da çeviri fonu yok. Kitap konseyi, davet programı ve bu tür profesyonel buluşmalar da yok. Lütfen bizimle buradayken iletişime geçin. Umarım önümüzdeki 10 yıl içinde bizde de olur böyle girişimler."

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"Endonezya'da kitap başına 7 bin ABD doları gibi bir destek var"

Endonezya'da faaliyet gösteren Borobudur Agency'i temsilen söyleşiye katılan Thomas Atasana, Endonezya'da yayımcılık sektörünün dağıtımla ilgili problemler yaşadığını ancak bu kanalları güçlendirmek için çalışmalar yapıldığını anlattı.

Atasana, Endonezya'da okuma yazma oranının yüzde 93 olduğuna dikkati çekerek, Mart ayında gerçekleşecek Londra Kitap Fuarı'nda Endonezya'nın odak ülke olacağını belirtti.

Endonezya'daki yayımcılık sektörünün yağmurlu günlerden güneşli günlere doğru gittiğini vurgulayan Atasana, "Beş sene önce yılda yaklaşık 30 bin yeni eser yayımlanıyordu. Geçen sene bu rakam 55 bin oldu. Neredeyse iki katı. Bu bizi çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Thomas Atasana, ülkesindeki edebi finansman programlarından bahsederek, şu bilgileri verdi:

"Biz çeviri finansmanı diyoruz buna. Endonezya'daki çeviri programının da destekçisiyiz. Kitap başına 7 bin ABD doları gibi bir destek var. Eğer ilginizi çekiyorsa temmuza kadar başvurular devam ediyor."

"Böyle programlara katılmak hem uzak hem masraflı"

Avustralya'daki Penguin Random House adına katılan Cate Blake de ülkesinin coğrafi bakımdan izole olmasından dolayı çok fazla uluslararası etkinliğe katılamadıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Böyle programlara katılmak hem uzak hem masraflı. Yayımcılar karşılayamıyor. Kitapların Avustralya'ya giriş ve çıkış anlamında sevkıyatı da çok zor. Ama bunun yanında çok büyük ticari başarılarımız da var. Her sene mayıs ayında Sydney Yazarlar Festivali'ne katılımcılar geliyor. Siz de başvurabilirsiniz."

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Blake, Avustralya'nın nüfus açısından küçük bir ülke sayılabileceğine işaret ederek, "Sağlıklı ama biraz da bölünmüş bir yayımcılık endüstrimiz var. Geçtiğimiz yıla bakıldığında kitap satışı 55 milyonu biraz aşıyor. Bu bir önceki seneye göre biraz fazla. Yayımcıların devlet desteğine başvurma imkanı var. Bunun bir kısmını da çeviri için kullanabilirler. Avustralya'da çeviri kitaplara ilgi yoğun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu "Uluslararası Avrasya Kitap Festivali" kapsamında gerçekleştirilen Istanbul Fellowship, yarın sona eriyor.

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