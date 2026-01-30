İstanbul Topkapı Üniversitesi öğrencileri tarafından Havacılıkta Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Sergisi düzenlendi

Sergide sürdürülebilir havacılık yakıtları, elektrikli yer hizmetleri araçları, yeni nesil uçak teknolojileri ve sosyal sorumluluk uygulamalarını bir araya getirerek havacılık endüstrisinin geleceği çok yönlü bir bakış açısıyla sunuldu.

Geleceğin yakıtları ve yenilikçi ulaşım modelleri

Serginin teknoloji odaklı bölümünde hidrojen ve sürdürülebilir havacılık yakıtlarının (SAF) üretim süreçleri, elektrikli uçakların operasyonel özellikleri ve eVTOL hava araçlarının kentsel ulaşım üzerindeki potansiyel etkileri ziyaretçilere sunuldu. Bu bölümde, havacılık sektörünün enerji dönüşümüne yönelik yenilikçi ve çevre dostu çözümler ön plana çıkarıldı.

Dört ana bölümden oluşan sergide; sürdürülebilir havacılık yakıtları, elektrikli yer hizmetleri araçları, yeni nesil uçak teknolojileri ve insan odaklı havalimanı uygulamaları kapsamlı biçimde ele alındı. Fosil yakıtlı apron araçları ile elektrikli sistemler karşılaştırmalı olarak tanıtılarak, havalimanlarında karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çözüm önerileri somut örneklerle aktarıldı.

Sosyal sorumluluk ve insan odaklı havalimanı uygulamaları

Sergide, havacılık sektörünün sosyal boyutuna da özel bir yer ayrıldı. Yolcu stresinin azaltılmasına yönelik uygulamalar, engelli bireyler için erişilebilirlik çözümleri, özel eğitimli hayvanlarla sağlanan sosyal destek modelleri ve İstanbul Topkapı Üniversitesi bünyesinde yürütülen sosyal sorumluluk projeleri katılımcılarla paylaşıldı.

Eğitsel katkı ve küresel hedeflerle uyum

Sergi, öğrencilerin havacılık sektöründeki sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü analiz etmelerine, sosyal sorumluluk uygulamalarını uluslararası örneklerle değerlendirmelerine ve teknik bilgilerini uygulamalı olarak ifade etmelerine katkı sağladı. Aynı zamanda çalışma; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları başta olmak üzere nitelikli eğitim, temiz enerji, iklim eylemi, eşitsizliklerin azaltılması, sorumlu üretim ve çok paydaşlı iş birlikleri gibi hedeflerle doğrudan ilişkilendirildi.