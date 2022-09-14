İstanbul’un sanat etkinliği başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 1987'den bu yana düzenlenen “İstanbul Bienali” 17. kez kapılarını açtı. Bu yıl 17 Eylül-20 Kasım'da gerçekleşecek bienalin basın buluşması, Zeytinburnu Belediyesinin ev sahipliğinde Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde gerçekleşti. Etkinliğe Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı.

Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in üstlendiği bienalde dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıların, projeleri sergilenecek. 2 yıl aradan sonra yeniden sanatseverlerle buluşan bienal, pandemi döneminde hazırlanan eserleri izleyicilere sunacak.

Çinili Hamam bienal için kapısını açacak

17. İstanbul Bienali, kentin birçok noktasına misafir olarak Asya ve batı dışındaki alternatif sanat pratiklerine de yer verecek. 2020 yılının başında hazırlığına başlanan bienalin Beyoğlu, Fatih, Kadıköy ve Zeytinburnu ilçelerinde yoğunlaşan 50’yi aşkın sergi alanı, ücretsiz olarak gezilebilecek. Mimar Sinan’ın İstanbul’da yaptığı ilk ve en büyük hamamlardan biri olan Fatih, Zeyrek’teki The Çinili Hamam da kapılarını geçici olarak ilk kez 17. İstanbul Bienali için açacak.

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Radyo bienali, rehberli turlar, çocuklar ve gençler için etkinlikler, film programlarının yanı sıra şiir panellerinden stand-up gösterilerine, stüdyo buluşmalarından ciltleme atölyelerine kadar 23 farklı etkinlik bienal kapsamında deneyimlenebilecek. Mekânlar, 17-20 Kasım’da, pazartesi günleri hariç 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.