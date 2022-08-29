Hayat İyiliği yaymak için çiziyor
KÜLTÜR SANAT

İyiliği yaymak için çiziyor

İllüstrator Halime Nur Sevim, sulu boya ve dijital çizimleriyle hem çocuk kitaplarını süslüyor hem de yetişkinlerin yüzünü gülümsetiyor. Topkapı Sarayı’ndan Galata’ya, Zeyrek Camii’nden vapur koltuklarına kadar çeşitli mekanlarda farklı karakterleri kültürümüzle harmanlayarak resmediyor. İlhamını hayattan aldığını belirten Sevim, çalışmalarını yakın zamanda sergileyecek.

Abone Ol Google News
Halime Kirazlı Yeni Şafak
İyiliği yaymak için çiziyor
Halime Nur Sevim biri sulu boya, biri çocuklar için felsefe kitabı, diğeri de ramazan temalı bir kitap üzerine yoğunlaşmış bu aralar. Özel bir projesi için de çalışan çizer, kitaptaki çizimlerin sergisini de yapmayı düşünüyor.

Çocukların kitaba, okumaya, tiyatroya ve daha birçok şeye ilgilerini canlı tutmak için görselliğin önemi artık yadsınamaz. İşte bu amaçla yola çıkan illüstratör Halime Nur Sevim, hem dijital hem de sulu boya çizimleriyle çocukların hayal dünyasını süslerken, yetişkinlerin de yüzünü gülümsetiyor. Takipçilerinin eserlerine “terapi gibi geliyor” yorumunu yaptığını aktaran Sevim’le çalışmalarını ve çizerlik serüvenini konuştuk.

Yaklaşık dokuz yıldır çocuk kitaplarına illüstrasyonlar yapan Nur Sevim, çizime çocuk yaşta annesinin teşvikiyle başlamış. Bugüne kadar on beşe yakın kitaba katkı veren çizerin kültürümüzle ve İstanbul’la ilgili çalışmaları ağırlıkta. Sevim, çizerliğe olan ilgisini, “Annem, kardeşlerimle aramızda çizim yarışması yapar, elimize verdiği kalemlerle onu çizmemizi isterdi. Erkek kardeşim hariç herkes çizimi sürdürdü. Üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı okusam da çizim çalışmalarım devam etti. Derste, molada her zaman resim çizerdim. Çocuk illüstrasyona 2013’te başladım. İlk çizimi Bestami Yazgan’ın kitabına yaptım. Çalışmalarımı gören yayınevleri, çizim istemeye başladı” diyerek özetliyor.

“Pencere önü muhabbetleri”
“Pencere önü muhabbetleri”

BİRAZ GÜLÜMSEME BİRAZ HÜZÜN

  • Sanatçının her zaman ilhama açık olduğunu söyleyen Halime Nur Sevim, şunları dile getiriyor: “İlham bazen bir fotoğraf karesi, bazen bir şarkı bazen de bir türkü ya da izlediğim bir film. Bazen yolda yürürken karşılaştığım bir insan. Hayatın her anı bana ilham verebiliyor. Metroda yürürken, durakta beklerken… O yüzden hayatın kendisi.”
  • Çizerin dijitaldeki karakterleri, gördüğü fotoğrafın ona hissettirdikleriyle ortaya çıkıyor. Sevdiği fotoğraf sanatçılarının izniyle çalışma yaptığını söyleyen Sevim, “Sulu boya çalışmalarını genelde çocuk kitapları için yapsam da yayınevleri kimi zaman dijital isteyebiliyor. Dijital olanları da tablette çiziyor, sonra arka plan fotoğrafı ekliyorum. Mesela şehir hatları vapuru fotoğrafı görüyorum, aklıma kitap okuyan bir çocuk geliyor, çiziyorum. Karakterlerin yüz ifadelerinin iyi hissettirmesine dikkat ediyorum. Gülümsemelerinin arkasında biraz hüzün oluyor. İçimiz de biraz böyle. Bunu seviyorum, nedeni de edebiyat galiba” diye konuşuyor.

“Sarayda sabah düşleri”
“Sarayda sabah düşleri”

Terapi gibi geliyor

Herkesin ifade biçiminin farklı olduğunu söyleyen Sevim, insanların çizimlerinden mutlu olmasının kendisini de mutlu ettiğini dile getiriyor. Çizer Sevim “Hayatta, yorucu ve kötü şeyler oluyor. İyi şeyleri çoğaltmak adına çizim yapıyorum. Sezai Karakoç’un çok güzel bir sözü var. ‘Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz’ diye. Kendimce iyiliği yaymaya çalışıyorum. İnsanlar, bana çizimlerime baktıklarında mutlu olduklarını, terapi gibi geldiğini söylüyor, mutlu oluyorum” diyor.

Üniversiteli öğrenciler yaptı: Türkiye'de ürettiler tamamen yerli ve milli
FOTOĞRAF 9
Title
Dönemin Mühendislik Fakültesi Dekanı olan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal danışmanlığında 2007 yılında öğrenciler tarafından kurulan Hidroana Ekibi, hidrojen yakıtlı araçlar geliştiriyor.<br>
Title
Ekip, kurulduğu günden bu yana tasarımı ve yazılımı tamamen kendilerine ait 15 araç üretti. Öğrenciler bu sene ürettikleri iki araçtan \"Dorlion\" ile TEKNOFEST​​​​​​​ Efficiency Challenge'a katıldı, \"Midas\" ile Fransa'daki Shell Eco-Marathon Avrupa Yarışı'nda üçüncü oldu. Gelecek yıl için hazırlıklara başlayan 30 kişilik ekip, Dorlion ve Midas'ta geliştirmeler yapıyor.
Title
Ekibin danışmanı ve Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İrfan Töre, AA muhabirine, Hidroana'nın petrol dışı alternatif enerjili araç yarışmalarına katılmak ve bu konuda toplumu bilinçlendirmek için kurulduğunu söyledi.
Title
Prof. Dr. Hasan Mandal'ın bu konuda çok emeğinin bulunduğunu belirten Töre, şöyle devam etti:<br><br>\"2008 yılında ürettiğimiz ilk araçla katıldığımız TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye üçüncüsü olduk. Disiplinler arası çalışarak başarılı olduk. Sayısal bütün bölümlerden ekibimize öğrenci kabul ediyoruz. Her yıl yenilenerek yolumuza devam ediyoruz. TÜBİTAK desteğiyle deneyimler kazanarak araçlarımızı yeniliyoruz. Araçları yenilerken yerliliğe önem veriyoruz. 'Dorlion' adını verdiğimiz aracın neredeyse tamamı yerli. Gurur duyuyoruz. Kendi rekorlarımızı kırarak Avrupa üçüncülüğü gibi büyük bir başarıya imza attık. En az yakıtla en uzun menzile ulaşabilmeyi hedefleyen bir yarışma. 1 metreküp hidrojenle 378 kilometre katettik.\"
Title
Töre, hidrojenin çevreci bir yakıt türü olduğuna değinerek, bu enerjinin Avrupa'da yaklaşık 10 yıldır yaygın olarak kullanıldığını bildirdi.
Title
Geliştirdikleri araçların yazılımı ve birçok parçasını kendilerinin yaptığını aktaran Töre, \"Telemetri ve enerji yönetim sistemlerini kendimiz gerçekleştiriyoruz. Aracın birçok parçasını 3 boyutlu yazıcıyla oluşturuyoruz. Araç için gereken parçaları yerli ve milli olarak üretebiliyoruz. Araçta ne kadar yakıt kaldı, ne kadar yol daha katedebilirsiniz göstergelerine sahip yol bilgisayarı geliştirdik. Shell bu bilgisayarı bizden görerek, yarışmaya katılan araçlarda yol bilgisayarı olarak sunmaya başladı.\" diye konuştu.
Title
\"Gelecek yıl Avrupa sıralamasında daha da yükseleceğiz\"<br><br>Ekibin mekanik birim şefi Makine Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Emre Kartal da Hidroana üyelerinin, bilgi birikimini takıma yeni katılanlara aktararak başarı elde ettiğini belirtti.<br>
Title
Hidroana'nın mekanik, elektrik ve hidrojen birimlerinden oluştuğunu ifade eden Kartal, şu bilgileri paylaştı:<br><br>\"Akademik takvim dışında yaz döneminde de çalışmalarımız sürüyor. Araçlar tasarımdan çizime, mekanik aksamından kart yazılımına tamamen Hidroana Ekibi'nin ürünüdür. Hidrojen enerjisi üzerine çalışmak bizi heyecanlandırıyor. Önemli bir enerji kaynağı. Her yıl yeni araç da yapmıyoruz. Bazen araçlar üzerinde geliştirmeler yapıyoruz. Yaz dönemindeyiz ancak aktif olarak çalışıyoruz. Her gün atölyeye gelerek araçlarımızın üzerinde geliştirmeleri, planlamalarımızı yapıyoruz. Gelecek yıl ilk hedefimiz aslında Avrupa'da yerimizi kaybetmeden sıralamada daha da yükselmek. Daha iyi derece için elimizden geleni yapacağız.\"
Title
Takımın kadın pilotu ESTÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Esra Ertem ise Hidroana Ekibi'nde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Araç içindeyken ekip ruhunu çok iyi hissettiğini anlatan Ertem, \"Arkadaşlarımın ve ekibimizin 15 yıllık emeğini boşa çıkarmamak için elimden gelenin en iyisi yapmaya çalışıyorum. Avrupa'da da kadın pilotlar var. Ancak Türkiye'deki yarışmalarda çok az kadın pilot var. Gelecek yıllarda yine aynı şekilde Shell Eco-Marathon Avrupa ve TÜBİTAK'ın yarışlarına katılacağız. Daha iyi sonuçlar alarak takımızı, ülkemizi ve ESTÜ ailesini gururlandırmak istiyoruz.\" dedi.<br>
Üniversiteli öğrenciler yaptı: Türkiye'de ürettiler tamamen yerli ve milli
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) öğrencilerinden oluşan Hidroana Ekibi, geliştirdikleri hidrojenli araçlarla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak alternatif enerji kaynaklarına dikkati çekiyor. Ekip, kurulduğu günden bu yana tasarımı ve yazılımı tamamen kendilerine ait 15 araç üretti.
Başvurular başladı

Başvurular başladı

​İhtiyaç sahibi ailelere bin 300 TL kırtasiye yardımı yapılacak.
Fiyatı dudak uçuklattı

Fiyatı dudak uçuklattı

​Prenses Diana'nın kullandığı otomobil açık artırmada satıldı.
Yarın hesaplarınızı kontrol edin

​Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını öğrenebilecek.
Derbide gol sesi çıkmadı

Derbide gol sesi çıkmadı

​Trabzonspor sahasında Galatasaray ile berabere kaldı.

​New York'ta hayvan hakları savunucularına kebaplı protesto.

​28 Şubat döneminde Kur'an Kursu'nun kapısına kilit vurulmuştu.

​Terör örgütü İsviçre'de Erdoğan'ı hedef göstermişti.

​Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı bini aştı.

​Türk Kızılay'dan Pakistanlı selzedelere yardım.

​Sosyal medyada alay konusu oldu.

​EPDK'dan Fatih Altaylı'ya sert yanıt.

​Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza.

​Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.