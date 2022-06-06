Hayat Jason Statham Antalyada tatil yaptı Türkiyeye hayran kaldık
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Jason Statham Antalya'da tatil yaptı: Türkiye'ye hayran kaldık

Dünyaca ünlü aktör Jason Statham, geçen yıl 'Operation Fortune' filminin çekimleri için geldiği Antalya'da, bu kez eşi ve çocuklarıyla tatil yaptı.

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Haber Merkezi DHA
Jason Statham Antalyada tatil yaptı: Türkiyeye hayran kaldık
Jason Statham Antalya'da tatil yaptı.

Dünyaca ünlü aktör Jason Statham, geçen yıl 'Operation Fortune' filminin çekimleri için geldiği Antalya'da, bu kez eşi ve çocuklarıyla tatil yaptı.

BİR HAFTA KONAKLADI


Antalya'da çekimleri yapılan, yönetmen Guy Ritchie imzalı 'Operation Fortune: Servet Operasyonu' filminin başrol oyuncusu Jason Statham, çekimler sırasında 2 ay kaldığı Regnum Carya Otel'e bu kez tatil yapmaya geldi. 'Crown' villasında konaklayan Statham, eşi Rosie ve çocuklarıyla otelde 1 hafta konakladı. Statham ve ailesi, dün ülkelerine döndü.

ANTALYA'YI ÇOK SEVDİK


Jason Statham, otelden ayrılmadan önce Regnum Carya Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ile akşam yemeği yedi. Statham, Türkiye'ye hayran kaldığını, özellikle Antalya'yı çok sevdiğini, fırsat bulduğunda yeniden geleceğini söyledi. Sosyal medya hesabından Statham ile fotoğrafını paylaşan Öztürk, "Tekrar hoşgeldiniz" mesajını yazdı.

Dünyaca ünlü aktör Jason Statham sözünü tuttu: Çekim için geldiği Türkiye’ye övgüler yağdırmıştı
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Aksiyon filmlerinin efsane ismi Jason Statham, geçtiğimiz yıl 'Five Eyes' isimli yeni filminin çekimleri için yaklaşık 2 ay Antalya'da kalmıştı..
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Türkiye'den ayrılırken tüm yıldızlar gibi ülkemize ve insanımıza övgüler yağdıran dünyaca ünlü aktör, şu ifadeleri kullanmıştı:<br><br>
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\"Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi.
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Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım.
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En kısa sürede ailemle birlikte Antalya'ya tatile geleceğim.\"
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54 yaşındaki yıldız, sözünü tuttu.
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Jason Statham, önceki gün eşi Rosie Huntington Whiteley ve iki çocuğuyla birlikte sessiz sedasız Antalya'ya geldi.
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Ünlü yıldız, konaklamak için de geçtiğimiz yıl da kaldığı Serik'teki ünlü bir otelin geceliği 30 bin dolar yani yaklaşık 490 bin TL olan kurşun geçirmez villasını tercih etti.
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Dünyaca ünlü çiftin konakladığı villada daha önce de Jennifer Lopez ile Dua Lipa gibi yıldızlar da kalmıştı..
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Camları tamamen kurşun geçirmez olan ve geceliği 30 bin dolar olan villada 5 yatak odası var.
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Toplamda 3.500 metrekarelik bir alana sahip ve odanın dışında bir jakuzi bulunuyor..
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Dünyaca ünlü aktör Jason Statham sözünü tuttu: Çekim için geldiği Türkiye’ye övgüler yağdırmıştı
Geçtiğimiz yıl film çekimleri için Antalya'ya gelen ve “Hayran kaldım, tekrar geleceğim" diyen Jason Statham, dediğini yaptı. Dünyaca ünlü yıldız, eşi Rosie Huntington Whiteley ve çocuklarıyla şimdilerde Antalya'da tatil yapıyor...


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