Kadın yolcu, altın ve para dolu çantasını tuvalette unuttu

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. İstanbul’dan Şanlıurfa’ya giden yolcu otobüsü, yakıt almak için Suruç ilçesi yakınlarındaki bir petrol istasyonunda durdu. Hasta eşini lavaboya götüren Vecihe Kınıfır, altın ve para dolu çantasını tuvaletin kapısına astı. İhtiyacını gideren eşinin kolundan tutan Kınıfır, çantasını unutup otobüse geri döndü.

Tuvalete giden muhtar buldu

Otobüs gittikten sonra tuvalete giden Kızılhöyük kırsal Mahalle Muhtarı Şahin Akbaş, kapıya asılı çantayı gördü. Çantanın fermuarını açan muhtar, içerisinde altın ve para olduğunu fark edince durumu petrolün sahibi olan akrabası Mahmut Akbaş’a iletti. Çantayı alan şahıslar, muhafaza altına alarak kısa süre önce orada yakıt alan otobüslerin bağlı olduğu firmalarla irtibata geçti. Şanlıurfa’daki bir firma ile yapılan görüşmede çantanın İstanbul’dan Şanlıurfa’ya giden bir otobüsün yolcusuna ait olduğu belirlendi. Çantadaki altın ve paraları çıkartan şahıslar, hepsini saydıktan sonra çantaya geri koyarak sahibinin gelmesini bekledi.

REKLAM

Özel araçla döndü

Özel bir araçla petrol istasyonuna gelen Vecihe Kınıfır, çantadaki altın ve paraları çıkarıp kontrol etti. Altın ve paralarının tam olduğunu gören Kınıfır, çantayı bulan muhtar ile muhafaza altına alan petrol istasyonu sahibine teşekkür etti.

İçerisinde yüklü miktarda para var

Çantayı bulan Kızılhöyük Mahalle Muhtarı Şahin Akbaş, “Burası bayan lavabosu değil ama sanırım ellerini yıkamak için girmiş. Çantayı da burada bırakıp gitmiş. Dokunmadık ama içerisinde yüklü miktarda altın ve para var. Ben de ellerimi yıkamak için girdiğimde buldum ve görevlilere teslim ettim” dedi.

Haram parada gözümüz yok

Çantasını unutan Vecihe Kınıfır’a nasihatte bulunan petrol istasyonunun sahibi Mahmut Akbaş, “Senin paran helal para. Bizim haram parada gözümüz yok, Allah haram parayı bize nasip etmesin. Bir daha da lavaboya giderken unutmayın. Başka birisi de götürmüş olabilirdi” dedi.

Kadının çantasını unuttuğunu ve mahalle muhtarının bulduğunu söyleyen Mahmut Akbaş, “Muhtar bize teslim etti, biz de yetkililere parayı teslim ettik. Bu tür paralar bize kısmet olmasın, biz istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Dürüst insanmış

Altın ve parasına kavuşan Vecihe Kınıfır ise ”Petrol sahibine teşekkür ediyorum. Paramızı teslim etti, dürüst bir insanmış” dedi.

Otobüs sürücüsü ise petrol istasyonu sahibinin aracılığıyla kadına çantasını teslim ettiklerini söyleyerek herkese teşekkür etti.

İçerisinde yaklaşık 600 bin lira değerinde döviz, ziynet eşyası ve Türk Lirası olan çantasını alan kadın, geldiği araca binerek bölgeden ayrıldı.

GÜNDEM Samsun'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım

DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ İstanbul’dan Medine’ye uzanan bir hayır köprüsü: Vuslat Kadın’ın Medine Vakfı